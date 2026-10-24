Amroha News: गंगा एक्सप्रेसवे पर पिकअप चालक को कैंटर ने राैंदा, मौत

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नगर के मोहल्ला कुरेशियान निवासी असगर का बेटा अनस (22) पिकअप चलाता है। बताते हैं कि शुक्रवार सुबह करीब 4:00 बजे अनस अपने दो साथियों के साथ पिकअप लेकर मछली लेने दिल्ली जा रहे थे। गंगा एक्सप्रेस वे पर मंगरौला के पास उनकी पिकअप का टायर खराब हो गया। जैसे ही अनस गाड़ी से उतरकर टायर बदलने लगे, तभी पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार कैंटर ने उन्हें कुचल दिया, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद चालक कैंटर को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया।सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। वहीं, घटना से गुस्साए परिजन शव को एंबुलेंस में रखकर कोतवाली पहुंचे और कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।अनस पांच भाइयों और तीन बहनों में तीसरे नंबर का था। परिवार में चार महीने बाद ही उसकी दो बहनों की शादी तय थी। अचानक हुए इस हादसे से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। सीओ पंकज कुमार त्यागी ने बताया कि मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है।