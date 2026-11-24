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जिले में 160 से अधिक निजी अस्पताल संचालित हैं। इनमें करीब 72 में खुदरा मेडिकल स्टोर हैं, जबकि अन्य अस्पतालों में भर्ती मरीजों को दवाएं देने के लिए आईपीडी की व्यवस्था है। यहां दवाओं का बिल अस्पताल के कुल खर्च में जोड़कर दिया जाता है। इससे मरीजों को दवाओं की वास्तविक कीमत की जानकारी नहीं मिल पाती।शासन के निर्देश पर वेबसाइट पर दवाओं के नाम, ब्रांड, निर्माता, खरीद और बिक्री मूल्य का ब्योरा देना होगा। मेडिकल स्टोर काउंटर पर दवाओं के नाम और कीमतों की सूची भी चस्पा करनी होगी। जेनेरिक दवाओं के ब्रांड और मैन्युफैक्चरिंग का विवरण निर्धारित प्रारूप में औषधि विभाग को देना होगा।यूपीएफएसडीए की आयुक्त रोशन जैकब ने एक अक्तूबर को आदेश जारी किया था। छह अक्तूबर को जिले के सभी निजी अस्पतालों के मेडिकल स्टोर संचालकों को निर्देश भेजे गए थे। इसके बावजूद किसी संचालक ने निर्धारित प्रारूप में जानकारी नहीं दी है।औषधि निरीक्षक रुचि बंसल ने बताया कि सभी निजी अस्पतालों को वेबसाइट पर दवाओं की खरीद-बिक्री का ब्योरा सार्वजनिक करना और काउंटर पर लिंक या क्यूआर कोड प्रदर्शित करना अनिवार्य है। जानकारी नहीं देने वाले अस्पतालों के खिलाफ जल्द सख्त कार्रवाई की जाएगी।