Amroha News: मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का मौका, 17 और 24 को लगेंगे विशेष शिविर
मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 02:25 AM IST
Updated Sat, 17 Oct 2026 02:25 AM IST
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अमरोहा। अगर किसी कारणवश आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है या आप पहली बार मतदाता बनना चाहते हैं तो आपके सूची में नाम जुड़वाने के लिए मौका है। जिले के सभी मतदान केंद्रों पर 17 और 24 अक्तूबर को विशेष शिविर लगाए जाएंगे। डीएम एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. नितिन गौड़ ने जनपदवासियों से अभियान में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की है।
डीएम ने बताया कि दोनों तिथियों पर सुबह 10 से शाम चार बजे तक बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) मतदान केंद्रों पर मौजूद रहेंगे। यहां मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए फॉर्म-6 उपलब्ध कराया जाएगा। आवेदन के साथ नवीनतम फोटो और जन्मतिथि एवं पते से संबंधित जरूरी दस्तावेज देने होंगे। प्रत्येक मतदान केंद्र पर हेल्प डेस्क भी स्थापित की जाएगी, जहां नागरिकों को पंजीकरण संबंधी सहायता मिलेगी।
अभियान की निगरानी के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी और उप जिला निर्वाचन अधिकारी बूथों का निरीक्षण करेंगे। वहीं, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी भी मतदान केंद्रों का भ्रमण कर प्रगति का जायजा लेंगे। डीएम ने पात्र नागरिकों, विशेषकर युवाओं से मतदाता सूची में अपना नाम जांचने और नाम दर्ज नहीं होने पर फॉर्म-6 भरकर आवेदन करने की अपील की है।
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डीएम ने बताया कि दोनों तिथियों पर सुबह 10 से शाम चार बजे तक बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) मतदान केंद्रों पर मौजूद रहेंगे। यहां मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए फॉर्म-6 उपलब्ध कराया जाएगा। आवेदन के साथ नवीनतम फोटो और जन्मतिथि एवं पते से संबंधित जरूरी दस्तावेज देने होंगे। प्रत्येक मतदान केंद्र पर हेल्प डेस्क भी स्थापित की जाएगी, जहां नागरिकों को पंजीकरण संबंधी सहायता मिलेगी।
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अभियान की निगरानी के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी और उप जिला निर्वाचन अधिकारी बूथों का निरीक्षण करेंगे। वहीं, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी भी मतदान केंद्रों का भ्रमण कर प्रगति का जायजा लेंगे। डीएम ने पात्र नागरिकों, विशेषकर युवाओं से मतदाता सूची में अपना नाम जांचने और नाम दर्ज नहीं होने पर फॉर्म-6 भरकर आवेदन करने की अपील की है।
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