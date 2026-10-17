Amroha News: मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का मौका, 17 और 24 को लगेंगे विशेष शिविर

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डीएम ने बताया कि दोनों तिथियों पर सुबह 10 से शाम चार बजे तक बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) मतदान केंद्रों पर मौजूद रहेंगे। यहां मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए फॉर्म-6 उपलब्ध कराया जाएगा। आवेदन के साथ नवीनतम फोटो और जन्मतिथि एवं पते से संबंधित जरूरी दस्तावेज देने होंगे। प्रत्येक मतदान केंद्र पर हेल्प डेस्क भी स्थापित की जाएगी, जहां नागरिकों को पंजीकरण संबंधी सहायता मिलेगी।अभियान की निगरानी के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी और उप जिला निर्वाचन अधिकारी बूथों का निरीक्षण करेंगे। वहीं, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी भी मतदान केंद्रों का भ्रमण कर प्रगति का जायजा लेंगे। डीएम ने पात्र नागरिकों, विशेषकर युवाओं से मतदाता सूची में अपना नाम जांचने और नाम दर्ज नहीं होने पर फॉर्म-6 भरकर आवेदन करने की अपील की है।