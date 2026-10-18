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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   Motorcyclist dies while returning after delivering 'bhaat' (wedding gift/offering); two others critically injured

Amroha News: भात देकर लौट रहे बाइक सवार युवक की मौत, दो गंभीर

Sun, 18 Oct 2026 02:25 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 02:25 AM IST
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Motorcyclist dies while returning after delivering 'bhaat' (wedding gift/offering); two others critically injured
डिडौली। जोया में हाईवे पर शुक्रवार देर रात अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार मनीष कुमार (18) की मौत हो गई, जबकि उसके दो साथी कृष्णा और धर्मेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों शादी समारोह में भात देकर घर लौट रहे थे। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया।
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सीओ सिटी डॉ. प्रदीप कुमार ने बताया कि रजबपुर थाना क्षेत्र के खाता गांव निवासी अशोक कुमार की भांजी की शादी डिडौली क्षेत्र के कालाखेड़ा गांव में थी। शुक्रवार रात करीब 11 बजे अशोक का बेटा मनीष गांव के कृष्णा और धर्मेंद्र के साथ बाइक से घर लौट रहा था। जोया में चौधरी पेट्रोल पंप के पास पीछे से आए तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। तीनों सड़क पर गिरकर घायल हो गए। बाइक चला रहे मनीष की मौके पर ही मौत हो गई। उसने हेलमेट लगा रखा था।
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पुलिस ने दोनों घायलों को सरकारी अस्पताल पहुंचाया। गंभीर हालत में परिजन उन्हें निजी अस्पताल ले गए। शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद मनीष का अंतिम संस्कार कर दिया गया। सीओ ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। वाहन चालक को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।
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मनीष की मौत से शादी की खुशियां मातम में बदलीं
मनीष की मौत की खबर से शादी समारोह की खुशियां मातम में बदल गईं। दुल्हन मनीष की फुफेरी बहन थी। ऐसे में परिवार के लोगों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। शादी समारोह में चीख-पुकार मच गई और खुशियों का माहौल गमगीन हो गया। इसके बावजूद परिवार के लोगों ने भारी मन से शादी की रस्में पूरी कराने का निर्णय लिया। बरात चढ़त से लेकर फेरों तक की रस्में केवल औपचारिकता के रूप में निभाई गईं। इसके बाद नम आंखों के साथ बारात को विदा किया गया। पूरे समारोह में मातम पसरा रहा।
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