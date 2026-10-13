Amroha News: मिशन शक्ति 6.0 का आगाज, नारी शक्ति ने निकाला जागरूकता मार्च

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मार्च में महिला पुलिसकर्मी, चिकित्सा विभाग की अधिकारी, एएनएम, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां, आशा कार्यकर्ता, एनसीसी कैडेट्स, स्कूलों व गुरुकुल की छात्राएं, पीआरडी और महिला होमगार्ड शामिल रहीं। नेतृत्व सीओ धनौरा अंजलि कटारिया ने किया। विज्ञापन

एसपी लखन सिंह यादव ने बताया कि अभियान का उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा, अधिकारों व सम्मान के प्रति जागरूक करने के साथ स्वावलंबी बनाना और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए जनसहभागिता बढ़ाना है। विज्ञापन विज्ञापन

कार्यक्रम में एडीएम गरिमा सिंह, सीडीओ अश्वनी कुमार मिश्रा और एएसपी अखिलेश भदौरिया मौजूद रहे। मार्च में महिला पुलिसकर्मी, चिकित्सा विभाग की अधिकारी, एएनएम, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां, आशा कार्यकर्ता, एनसीसी कैडेट्स, स्कूलों व गुरुकुल की छात्राएं, पीआरडी और महिला होमगार्ड शामिल रहीं। नेतृत्व सीओ धनौरा अंजलि कटारिया ने किया।एसपी लखन सिंह यादव ने बताया कि अभियान का उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा, अधिकारों व सम्मान के प्रति जागरूक करने के साथ स्वावलंबी बनाना और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए जनसहभागिता बढ़ाना है।कार्यक्रम में एडीएम गरिमा सिंह, सीडीओ अश्वनी कुमार मिश्रा और एएसपी अखिलेश भदौरिया मौजूद रहे।

अमरोहा। महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए सोमवार को मिशन शक्ति फेज-6.0 शुरू किया गया। नवीन पुलिस लाइन से कलक्ट्रेट स्थित शहीद स्मारक तक जागरूकता पैदल मार्च निकाला गया। सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर ने डीएम डॉ. नितिन गौड़, एसपी लखन सिंह यादव और अन्य जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में हरी झंडी दिखाकर मार्च रवाना किया। इसमें 1000 से अधिक महिलाओं और बालिकाओं ने भाग लिया।