Amroha News: यूपीआई लेनदेन पर अतिरिक्त शुल्क का व्यापारी कर रहे विरोध

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

प्रस्ताव के अनुसार 75,000 रुपये या इससे अधिक के बड़े एकल भुगतान पर एमडीआर की अधिकतम सीमा 300 रुपये होगी। कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स, सराफा, फर्नीचर, मेडिकल, मोबाइल और ऑटो पार्ट्स जैसे कारोबार इससे अधिक प्रभावित हो सकते हैं, जहां अक्सर दो हजार रुपये से ज्यादा के भुगतान होते हैं।व्यापारियों का कहना है कि यूपीआई से लेनदेन आसान हुआ है और ग्राहक बड़ी रकम लेकर बाजार आने से बचते हैं। ऐसे में बड़े डिजिटल भुगतान पर अतिरिक्त लागत आने से दुकानदारों को इसे अपने मुनाफे से वहन करना होगा या ग्राहकों को नकद भुगतान के लिए प्रेरित करना पड़ सकता है।यूपीआई लागू होने से सबसे ज्यादा परेशानी ग्राहक को होगी और इसका असर व्यापार पर भी देखने को मिलेगा। सरकार को यह कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। ताकि लोगों को कोई परेशानी न हो। नवीन गोले, कपड़ा व्यापारीडिजिटल भुगतान ने लेनदेन को आसान बनाया था और ग्राहक को भी बड़ी रकम लेकर बाजार आने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब ग्राहक के सामने नकदी लाने की समस्या आएगी और बैंकों भी भीड़ बढ़ सकती है। जुबैर अलवी, व्यापारीत्योहार नजदीक आ रहे हैं और सरकार ने 15 अक्टूबर से यूपीआई लागू करने का आदेश जारी किया है। जबकि त्योहारी सीजन में अच्छा कारोबार होने की उम्मीद रहती है। यूपीआई लागू हुई तो कारोबार मंदा रहने की उम्मीद है। सिद्धराज यादव, व्यापारी