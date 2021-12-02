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बछरायूं थाना क्षेत्र के गांव कुआंखेड़ा निवासी सरफराज ने बहन रेशमा की शादी वर्ष 2020 में पपसरा खादर निवासी वकील से की थी। आरोप है कि शादी में हैसियत से अधिक दान-दहेज देने के बावजूद ससुराल वाले खुश नहीं थे। वे कार और एक लाख रुपये नकद की मांग करते थे। मांग पूरी नहीं होने पर रेशमा का उत्पीड़न किया जाता था।सरफराज के मुताबिक, 23 नवंबर की रात ससुराल वालों ने रेशमा को लाठी-डंडों और लात-घूंसों से पीटा। हालत बिगड़ने पर आरोपियों ने मायके वालों को फोन किया। परिजन उसे पहले रजबपुर क्षेत्र के निजी अस्पताल और फिर मुरादाबाद ले गए। हालत में सुधार नहीं होने पर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया, जहां बृहस्पतिवार शाम सात बजे उसकी मौत हो गई। दिल्ली में ही पोस्टमार्टम कराया गया।पुलिस ने सरफराज की तहरीर पर पति वकील, जेठ अकरम, देवर नबील और शकील तथा ननद गुलशन के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और गंभीर चोट पहुंचाने की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है। इंस्पेक्टर पंकज तोमर ने बताया कि विवाहिता की मौत के कारण दर्ज रिपोर्ट को दहेज हत्या में परिवर्तित किया जाएगा।