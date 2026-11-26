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मामला नौगावां सादात थाना क्षेत्र के एक गांव का है। यहां रहने वाले किसान की नाबालिग बेटी 17 नवंबर 2022 की शाम करीब साढ़े छह बजे गांव की डेयरी पर दूध देकर घर लौट रही थी। रास्ते में गांव के ही हिमांशु ने उसे बुरी नीयत से पकड़ लिया और छेड़खानी करने लगा। किशोरी के शोर मचाने पर आसपास के लोगों को आता देख आरोपी मौके से भाग गया था। पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किया था। बाद में उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया था। हालांकि, कुछ समय बाद वह जमानत पर रिहा हो गया। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक नवीन कुमार त्यागी ने पैरवी की। बुधवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई के दौरान अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर हिमांशु को दोषी करार दिया। साथ ही उसे तीन साल की सजा सुनाई और आठ हजार रुपये जुर्माना लगाया है।

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अमरोहा। डेयरी पर दूध देकर घर लौट रही किशोरी के साथ रास्ते में छेड़खानी करने के चार साल पुराने मामले में अदालत ने दोषी हिमांशु को तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। फैसला सुनाए जाने के दौरान दोषी जमानत पर जेल से बाहर था।