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इंस्टाग्राम पर हुई बातचीत के बाद एक शादीशुदा महिला ने पति का घर छोड़ दिया। अब वह मुरादाबाद निवासी अपने प्रेमी के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहने लगी। खास बात यह है कि दोनों ने अपने रिश्ते को लेकर 100 रुपये के स्टांप पेपर पर नौ शर्तों वाला इकरारनामा भी तैयार किया है।मामला अमरोहा की डिडौली कोतवाली क्षेत्र से जुड़ा है। यहां की रहने वाली 23 वर्षीय रोशनी की शादी वर्ष 2018 में अमरोहा निवासी युवक के साथ हुई थी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन कुछ समय बाद पति-पत्नी के बीच अनबन शुरू हो गई। धीरे-धीरे रिश्तों में दूरियां बढ़ती चली गईं।इसी बीच करीब एक साल पहले रोशनी की इंस्टाग्राम पर मुरादाबाद निवासी 37 वर्षीय अमित से जान-पहचान हो गई। सोशल मीडिया पर शुरू हुई बातचीत धीरे-धीरे नजदीकियों में बदल गई। दोनों ने साथ रहने का फैसला कर लिया।रोशनी का कहना है कि उसका पति से विवाद चल रहा है और वह तलाक नहीं दे रहा है। ऐसे में उसने पति से अलग होकर प्रेमी के साथ रहने का निर्णय लिया है। इसी फैसले को लेकर दोनों ने स्टांप पेपर पर नौ शर्तें लिखकर हस्ताक्षर किए हैं। इस पूरे मामले में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है।रोशनी के साथ रहने का फैसला करने वाला अमित खुद भी शादीशुदा बताया जा रहा है। उसके दो बच्चे हैं। दोनों की उम्र में करीब 14 साल का अंतर भी है। सीओ सिटी डॉ. प्रदीप कुमार ने इस मामले में लिखित शिकायत मिलने और जानकारी से इन्कार किया है।