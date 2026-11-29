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डीएफओ राजीव कुमार ने बताया कि सूचना पर विभागीय दरोगा केपी सिंह के नेतृत्व में टीम मौके पर भेजी गई, लेकिन उसके पहुंचने से पहले आरोपी भाग गए। जांच में 20 आम के पेड़ कटे मिले। टीम ने लकड़ी और ट्रैक्टर-ट्रॉली कब्जे में ले ली। जांच में बाग इस्लाम का पाया गया, जबकि पेड़ काटने में अमित सैनी, शाकिर और सिकंदर की भूमिका सामने आई। तीनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।वहीं, भाजपा जिलाध्यक्ष उदयगिरि गोस्वामी ने प्राथमिकी को झूठा बताते हुए कहा कि अमित सैनी का मामले से कोई लेना-देना नहीं है।मैं वन विभाग के अधिकारियों की ओर से किए जा रहे गलत कामों के खिलाफ आवाज उठाता हूं। जिस स्थान पर आम के पेड़ काटे जाने की बात कही जा रही है, उससे मेरा कोई लेना-देना नहीं है। मैं न तो कभी उस स्थान पर गया और न ही किसी ने मुझे वहां देखा है। प्राथमिकी में मेरा नाम अमित सैनी की जगह अमित कुमार लिखा गया है। आखिर किस आधार पर मेरे खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, इसका जवाब वन विभाग के अधिकारियों को देना होगा। इस मामले में मैं संबंधित अधिकारियों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराऊंगा।– अमित सैनी, नगर अध्यक्ष भाजपा, अमरोहा