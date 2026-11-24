विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पुलिस के मुताबिक, गांव चुबका निवासी करन सिंह चौधरपुर स्थित निजी फैक्टरी में ड्यूटी करते थे। रविवार रात करीब 10 बजे ड्यूटी से लौटते समय डिडौली पुल के पास उनकी बाइक खराब हो गई। वह बाइक पैदल लेकर घर जा रहे थे, तभी पीछे से तेज गति में आई दूसरी बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर घायल हो गए।पुलिस ने उन्हें जोया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां से चिकित्सकों ने मेरठ रेफर कर दिया। वहां उपचार के दौरान देर रात उनकी मौत हो गई। करन सिंह खेतीबाड़ी भी करते थे। परिवार में पत्नी रीना, दो बेटे और एक बेटी हैं। सीओ सिटी डॉ. प्रदीप कुमार ने बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।