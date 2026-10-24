Amroha News: पुलिस और पशु चोरों के बीच मुठभेड़, दो गिरफ्तार, एक के पैर में लगी गोली

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एएसपी अखिलेश भदौरिया ने बताया कि बृहस्पतिवार मध्यरात्रि को नहर पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध पिकअप को रोकने का प्रयास किया। सवार बदमाशों ने जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। एक गोली प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र सरोहा की बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगी। जवाबी कार्रवाई में मुरादाबाद के ग्राम चमरौआ निवासी इरशाद के बाएं पैर में गोली लगी, जिसे अस्पताल भेजा गया। उसी गांव के सन्नी को भी दबोच लिया गया।पूछताछ में आरोपियों ने साथियों के साथ ताहरपुर और मनौटा गांव से पशु चुराना कबूला। वे इन्हें बेचने संभल ले जा रहे थे। इरशाद के खिलाफ बिजनौर, बुलंदशहर और अमरोहा के थानों में चोरी, गैंगस्टर एक्ट और जानलेवा हमले समेत 21 मामले दर्ज हैं।गिरफ्तार करने वाली टीम में ये रहे मौजूद-प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र सरोहा, एसएसआई अमित कुमार, एसआई पवन कुमार, सिपाही अरविंद कुमार, सिपाही पवन राणा, सिपाही रोहित कुमार, सिपाही हैदर अली, सिपाही रवि कुमार, सिपाही ललित कुमार शामिल रहे।