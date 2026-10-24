फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   Encounter between police and cattle thieves; two arrested, one sustained a gunshot wound to the leg.

Amroha News: पुलिस और पशु चोरों के बीच मुठभेड़, दो गिरफ्तार, एक के पैर में लगी गोली

Sat, 24 Oct 2026 02:27 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 02:27 AM IST
विज्ञापन
Encounter between police and cattle thieves; two arrested, one sustained a gunshot wound to the leg.
हसनपुर (अमरोहा)। कोतवाली पुलिस ने कालाखेड़ा नहर के पास मुठभेड़ के बाद दो शातिर पशु चोरों को गिरफ्तार किया। 21 मुकदमों का आरोपी बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हुआ, जबकि उसका साथी मौके से पकड़ा गया। पुलिस ने तीन चोरी के पशु, बिना नंबर की पिकअप और 2 अवैध तमंचे मय कारतूस बरामद किए।
विज्ञापन

एएसपी अखिलेश भदौरिया ने बताया कि बृहस्पतिवार मध्यरात्रि को नहर पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध पिकअप को रोकने का प्रयास किया। सवार बदमाशों ने जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। एक गोली प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र सरोहा की बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगी। जवाबी कार्रवाई में मुरादाबाद के ग्राम चमरौआ निवासी इरशाद के बाएं पैर में गोली लगी, जिसे अस्पताल भेजा गया। उसी गांव के सन्नी को भी दबोच लिया गया।
विज्ञापन

पूछताछ में आरोपियों ने साथियों के साथ ताहरपुर और मनौटा गांव से पशु चुराना कबूला। वे इन्हें बेचने संभल ले जा रहे थे। इरशाद के खिलाफ बिजनौर, बुलंदशहर और अमरोहा के थानों में चोरी, गैंगस्टर एक्ट और जानलेवा हमले समेत 21 मामले दर्ज हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


गिरफ्तार करने वाली टीम में ये रहे मौजूद
-प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र सरोहा, एसएसआई अमित कुमार, एसआई पवन कुमार, सिपाही अरविंद कुमार, सिपाही पवन राणा, सिपाही रोहित कुमार, सिपाही हैदर अली, सिपाही रवि कुमार, सिपाही ललित कुमार शामिल रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed