दशहरा कल : आजाद रोड पर दोपहर दो से रात दस बजे तक नो एंट्री

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सीओ ट्रैफिक अजय श्रोतिया ने बताया कि विजयदशमी का पर्व मंगलवार यानी 20 अक्तूबर को मनाया जाएगा। यातायात पुलिस ने जाम से निपटने के लिए रूट डायवर्जन प्लान तैयार किया है। निर्धारित स्थानों पर बैरियर लगाकर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। इस मौके पर जेएस हिंदी कॉलेज के मैदान में दशहरा मेला लगेगा। यहां रावण, कुंभकरण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया जाएगा। इसके साथ ही भगवान राम और रावण के बीच युद्ध का मंचन भी होगा।हर साल आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। मेले में बच्चों के मनोरंजन के साथ महिलाएं खरीदारी भी करती हैं। ऐसे में आजाद रोड पर भीड़ बढ़ने और जाम लगने की आशंका रहती है।कोतवाली और आंबेडकर पार्क की ओर भी नहीं जा सकेंगे वाहनकोतवाली और आंबेडकर पार्क की ओर से भी रामलीला मैदान की तरफ कोई वाहन नहीं जा सकेगा। आर्य समाज मंदिर चौराहे पर तैनात पुलिसकर्मी जेएस हिंदी कॉलेज की ओर जाने वाले वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से भेजेंगे।मनमानी करने पर सीज होंगे वाहनसीओ ट्रैफिक ने बताया कि व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रमुख चौराहों पर बैरियर लगाकर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। प्रतिबंध के बावजूद आजाद रोड की ओर वाहन ले जाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनके वाहन सीज भी किए जा सकते हैं। दशहरा के मौके पर शहर में रूट डायवर्जन प्लान लागू रहेगा। किसी भी तरह के वाहन को आजाद रोड की ओर जाने की अनुमति नहीं होगी। वाहन चालकों से अपील है कि परेशानी से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें।यहां से निकाले जाएंगे वाहनअमरोहा से मुरादाबाद जाने वाले वाहन नंदन स्वीट्स से कैलसा बाईपास से पाकबड़ा होते हुए मुरादाबाद जाएंगे।नौगांवा से अमरोहा व मुरादाबाद जाने वाले वाहन यहियापुर बाईपास से होते हुए अमरोहा व मुरादाबाद जाएंगे।नौगांवा से दिल्ली जाने वाले वाहन रज्जाकपुर बाईपास से धनौरा बाईपास से अतरासी चौकी हाईवे की ओर जाएंगे।अतरासी चौकी हाईवे से अमरोहा आने वाला वाहन आरटीओ से कल्याणपुरा रोड से बंगूगढ़ से कांकर सराय से कांठ रोड से माया धर्मकांटा से होते हुए अमरोहा में प्रवेश करेंगे।अमरोहा से जोया/मुरादाबाद/दिल्ली जाने वाला वाहन कांकर सराय से बंबूगढ़ से जोया हाईवे की तरफ जाएंगे।अंदर शहर अमरोहा से नौगांवा जाने वाला वाहन नंदन स्वीट्स से माया धर्मकांटा से कांठ रोड से होते हुए नौगांवा जाएंगे। जोया से अमरोहा आने वाला वाहन बंबूगढ होते हुए कांकर सराय होते हुए माया धर्मकांटा / कैलसा रोड से अमरोहा में प्रवेश करेंगे।