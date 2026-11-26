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अमरोहा नगर पालिका के मोहल्ला सुबोध नगर में संघ कार्यालय के पास से शेल्टर होम तक सीसी नाला निर्माण कराया जाएगा। अक्सर बरसात के दिनों में यहां पर जलभराव की समस्या खड़ी हो जाती है। जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा मोहल्ला पीरगढ़ में गांधी मूर्ति के पास से रेलवे स्टेशन की ओर आरसीसी नाला व पुलिया निर्माण और नाले पर स्लैब रखे जाएंगे। मोहल्ला रफातपुरा में हरिओम के मकान से हाशमी डिग्री कॉलेज की ओर नाला निर्माण, मोहल्ला पंडकी में समरपाल जेई के मकान से राकेश के मकान तक भी नाला निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए 99.98 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं और 50 लाख रुपये की धनराशि मिल चुकी है।नगर पंचायत सैदनगली में माता के थान के सामने से नय्यर अब्बास के मकान तक नाला निर्माण, भगवत सरन जूनियर हाईस्कूल से मथना रोड तक आरसीसी नाला निर्माण,प्राइमरी स्कूल से माता के थान तक और वार्ड संख्या सात में रामौतार के मकान से पंचपेडी होते हुए नरेश खड़गवंशी के मकान तक नाला बनाया जाएगा और नरेश के मकान से तालाब तक पाइप डाले जाएंगे। इसके लिए 1.02 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए और 52 लाख रुपये जारी किए गए हैं। हसनपुर नगर पालिका में पूठ रोड पर खालिद की दुकान तक नाला निर्माण, यहां पर चार जगह पर नालों का निर्माण कराया जाएगा। इससे पानी निकासी से लोगों को फायदा मिलेगा। इसके लिए 1.06 करोड़ मंजूर किए गए हैं और 54 लाख रुपये की धनराशि अवमुक्त की गई है। एडीएम वित्त एवं राजस्व गरिमा सिंह ने बताया कि नगर निकायों में विकास कार्य कराए जाएंगे।