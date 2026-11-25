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प्रथम तकनीकी सत्र में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब बठिंडा के समाजशास्त्र विभाग के डॉ. अभिषेक त्रिपाठी ने शोध के सैद्धांतिक आधार और अवधारणात्मक रूपरेखा के निर्माण पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि शोध को प्रभावी बनाने के लिए उसकी सैद्धांतिक पृष्ठभूमि मजबूत होना आवश्यक है।द्वितीय सत्र में महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा की डॉ. सुप्रिया पाठक ने साहित्य समीक्षा, शोध-अंतराल की पहचान और नए सैद्धांतिक दृष्टिकोण विकसित करने की प्रक्रिया समझाई। दोनों विशेषज्ञों के व्याख्यान प्रतिभागियों के लिए उपयोगी रहे। कार्यशाला का उद्देश्य उच्च शिक्षा में शोध संस्कृति को मजबूत करना और शोधार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शोध के लिए तैयार करना है। कार्यक्रम का संचालन सत्य प्रकाश परमार ने किया। प्राचार्य प्रो. वीरेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यशाला के संयोजक डॉ. अनुराग कुमार पांडेय हैं।इस दौरान हिमांशु शर्मा व डॉ. मोहित कुमार समेत शोध पर्यवेक्षक और शोधार्थी मौजूद रहे।