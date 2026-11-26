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रहरा क्षेत्र के फूलपुर गांव निवासी किसान गजराज के बेटे प्रदीप कुमार फर्रुखाबाद जिले के मऊ दरवाजा थाने में सिपाही के पद पर तैनात थे। उनकी ड्यूटी गढ़मुक्तेश्वर गंगा मेले में लगी थी। वह मंगलवार रात ड्यूटी पूरी कर घर पहुंचे थे। इसके बाद पत्नी सुजाता, सात वर्षीय बेटी परी और नौ वर्षीय बेटे रुद्राक्ष के साथ सो गए। परिजनों के मुताबिक, बुधवार सुबह काफी देर तक प्रदीप नहीं उठे तो उन्हें जगाने का प्रयास किया गया। शरीर में कोई हलचल नहीं होने पर परिवार में चीख-पुकार मच गई। सूचना पर रहरा पुलिस और फोरेंसिक टीम पहुंची। जांच-पड़ताल के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। प्रदीप ने वर्ष 2011 में होमगार्ड के रूप में कॅरिअर शुरू किया था। वर्ष 2021 में वह पुलिस विभाग में सिपाही बने थे। करीब एक साल से वह चंदनपुर खादर स्थित चीनी मिल के पास बने मकान में परिवार के साथ रह रहे थे। मृतक के भाई सत्येंद्र कुमार ने पत्नी और दो युवकों पर हत्या का आरोप लगाया। उनका कहना था कि मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सीओ पंकज कुमार त्यागी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। विसरा सुरक्षित रखा गया है। तहरीर के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।रहरा। सिपाही प्रदीप कुमार ने पहले हसनपुर में मकान बनाया था। लेकिन पत्नी की जिद पर हसनपुर का मकान बेचकर उसने चंदनपुर खादर में मकान लिया था। जहां पत्नी व दो बच्चों के साथ रहता था। परिवार के अन्य सदस्य गांव फूलपुर में रहते थे।रहरा। सिपाही प्रदीप का शव सड़क पर रखकर जाम लगाने की वजह से रहरा हसनपुर मार्ग पर वाहनों की लंबी लाइन लग गई। जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। दो घंटे तक एंबुलेंस, रोडवेज, ट्रक, टेंपो व अन्य वाहन जाम में फंसे रहे। इसके साथ ही गन्ना लदे वाहन भी जाम में घिर गए।