Amroha News: बच्चों को बताया अच्छे-बुरे स्पर्श का अंतर, साइबर अपराध से बचाव के तरीके

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उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक को अपने कानूनी अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए। जागरूकता के अभाव में लोग कई बार अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को अच्छे और बुरे स्पर्श के बीच अंतर समझाते हुए किसी भी अनुचित घटना की जानकारी विश्वसनीय व्यक्ति या संबंधित अधिकारियों को देने के लिए प्रेरित किया।शिविर में बाल लैंगिक अपराधों से संरक्षण कानून, बाल विवाह की रोकथाम, शिक्षा का अधिकार, साइबर अपराध से बचाव, महिलाओं एवं बच्चों के अधिकार और मौलिक कर्तव्यों के बारे में भी बताया गया। विद्यार्थियों को जरूरतमंदों के लिए उपलब्ध निशुल्क विधिक सहायता की जानकारी दी गई।अभिषेक कुमार व्यास ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग तक न्याय और कानूनी सहायता पहुंचाना है। शिविर में विद्यालय के प्रधानाचार्य, शिक्षक और छात्र-छात्राएं मौजूद रहे। अंत में विद्यालय प्रबंधन ने आभार जताया।