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Amroha News: कांग्रेस सांसद के खिलाफ कार्रवाई के लिए सड़क पर भाजपाई

Tue, 13 Oct 2026 02:45 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 02:45 AM IST
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BJP workers on the streets demanding action against the Congress MP
अमरोहा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और महिला मोर्चा ने कांग्रेस सांसद प्रोफेसर बिमोल अकोइजाम पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने पार्टी मुख्यालय से लेकर महात्मा ज्योतिबाफुले की प्रतिमा तक जुलूस निकाला और इस्तीफे की मांग की।
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जिला अध्यक्ष उदयगिरी गोस्वामी ने बताया कि कांग्रेस से सांसद जेएनयू में प्रोफेसर है। उन पर यौन शोषण का आरोप है और उन्होंने महिलाओं को लेकर कोई बयान दिया है। हालांकि इस मामले में विश्वविद्यालय ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके विरोध में सोमवार को महिला मोर्चा और कार्यकर्ताओं ने महिला मोर्चा की क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अंजु चौधरी के नेतृत्व में विरोध जुलूस निकाला। मांग की कि सांसद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए त्यागपत्र लिया जाए। पार्टी के वरिष्ठ नेता चुप्पी साधे बैठे हैं।
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इस मौके पर कुसुमलता चौहान, विनीता सैनी, बीना चौहान, ब्लॉक प्रशासक ममता गुर्जर, मानसी चौहान, रेखा,ऊषा, समिष्ठा, धर्मेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।
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