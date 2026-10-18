Amroha News: 50 से ज्यादा पंचायतों की जन्म-मृत्यु पंजीकरण आईडी अमान्य, दो सचिवों के पास आए ओटीपी

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इस बीच हसनपुर और मंडी धनौरा ब्लॉक के दो पंचायत सचिवों के मोबाइल पर जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित आईडी के ओटीपी भी आए। इसके बाद से उनकी कई ग्राम पंचायतों की आईडी खुल नहीं रही हैं। एक अधिकारी के मुताबिक, जिले की करीब 50 ग्राम पंचायतों की आईडी अमान्य बता रहा है। इस संबंध में सीएमओ कार्यालय में शिकायतें दर्ज कराई गई हैं।अमरोहा जिले में कुल 576 ग्राम पंचायतें हैं। हसनपुर ब्लॉक के पंचायत सचिव कामेंद्र सिंह ने बताया कि उनके पास शनिवार दोपहर 12:53 और 1:08 बजे ओटीपी आए। इसके बाद बसेड़ा खुर्द, रामपुर भूड़ और सोहरका ग्राम पंचायतों की आईडी पासवर्ड डालने पर अमान्य बता रहा है। उन्होंने इसकी जानकारी सीएमओ कार्यालय को दी है।वहीं, मंडी धनौरा ब्लॉक के पंचायत सचिव राजीव चौधरी ने बताया कि उनके पास पांच, छह और सात अक्तूबर की रात को ओटीपी आए थे। इसके बाद मोहम्मदपुर पट्टी क्लस्टर से जुड़ीं चार ग्राम पंचायतों की आईडी नहीं खुल रही है। पासवर्ड डालने पर अमान्य बता रहा है। नाम न छापने की शर्त पर एक अधिकारी ने बताया कि जिले की करीब 50 ग्राम पंचायतों की जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र संबंधी आईडी अमान्य बता रही है। इन ग्राम पंचायतों को स्वास्थ्य विभाग से यूजर आईडी उपलब्ध कराई गई थीं और इनसे पहले प्रमाण पत्र भी जारी किए जा चुके हैं। इसके बावजूद आईडी काम नहीं कर रही है, जबकि संबंधित पंचायतों के पासवर्ड भी नहीं बदलवाए गए हैं।ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि कहीं इन आईडी के साथ भी तोफापुर जैसी कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है। हालांकि, इन पंचायतों की आईडी बंद होने का कारण और उनसे किसी तरह के फर्जी प्रमाण पत्र जारी होने की पुष्टि अभी नहीं हुई है। जिला पंचायत राज अधिकारी नितिन कुमार ने बताया कि अभी इन सचिवों की ओर से कोई शिकायती पत्र नहीं मिला है।