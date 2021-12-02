फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   Beating with sticks and clubs; marks left on the body.

Amroha News: लाठी डंडे से मारपीट, शरीर पर पड़े निशान

Sat, 10 Oct 2026 01:32 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 01:32 AM IST
विज्ञापन
Beating with sticks and clubs; marks left on the body.
गजरौला। सुल्तान नगर मोेहल्ला निवासी राजवीर का कहना है कि वह सात अक्तूबर की शाम करीब चार बजे घर पर थे। उनका आरोप है कि पड़ोेसी सुनीता व सोनू ने उनके साथ गाली गलौज कर लाठी डंडे से मारपीट की। इससे उनके शरीर पर निशान पड़ गए। जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। इंस्पेक्टर पंकज तोमर का कहना है कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी। संवाद
विज्ञापन






चौपला पर इंतजार कर रहे शख्स के साथ मारपीट
गजरौला। शांति नगर मोेहल्ला निवासी भोगेंद्र का कहना है कि वह चार अक्तूबर की शाम करीब 6 बजेे चौपला पर किसी का इंतजार कर रहे थे। उनका आरोप है कि इस दौरान नवादा का प्रह्लाद उसका बेटा अनुज, मोेहित व सतेंद्र आए। उनके साथ गाली गलौज की। जिसका विरोध करने पर लाठी डंडे से मारपीट की। जिससे उनके शरीर पर काफी चोट आई। पुलिस ने चारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। इंस्पेक्टर पंकज तोमर का कहना है कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई हैै। जांच कर कार्रवाई की जाएगी। संवाद
विज्ञापन







पंक्चर जोड़ रहे मिस्त्री के साथ मारपीट
गजरौला। सुल्तान नगर मोहल्ला निवासी कुलदीप का कहना है कि वह बीते बुधवार रात करीब 8.30 बजे दुकान पर पंचर जोड़ रहे थे। उनका आरोप है कि इस दौरान पड़ोसी दुकानदार मोहसिन ने गाली गलौज की। जिसका विरोध करने पर उसने उनके साथ मारपीट की। वह घायल हो गए। उनकी तहरीर पर आरोपी मोहसिन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। इंस्पेक्टर पंकज तोमर का कहना है कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed