Amroha News: लाठी डंडे से मारपीट, शरीर पर पड़े निशान
मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 01:32 AM IST
Updated Sat, 10 Oct 2026 01:32 AM IST
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गजरौला। सुल्तान नगर मोेहल्ला निवासी राजवीर का कहना है कि वह सात अक्तूबर की शाम करीब चार बजे घर पर थे। उनका आरोप है कि पड़ोेसी सुनीता व सोनू ने उनके साथ गाली गलौज कर लाठी डंडे से मारपीट की। इससे उनके शरीर पर निशान पड़ गए। जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। इंस्पेक्टर पंकज तोमर का कहना है कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी। संवाद
चौपला पर इंतजार कर रहे शख्स के साथ मारपीट
गजरौला। शांति नगर मोेहल्ला निवासी भोगेंद्र का कहना है कि वह चार अक्तूबर की शाम करीब 6 बजेे चौपला पर किसी का इंतजार कर रहे थे। उनका आरोप है कि इस दौरान नवादा का प्रह्लाद उसका बेटा अनुज, मोेहित व सतेंद्र आए। उनके साथ गाली गलौज की। जिसका विरोध करने पर लाठी डंडे से मारपीट की। जिससे उनके शरीर पर काफी चोट आई। पुलिस ने चारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। इंस्पेक्टर पंकज तोमर का कहना है कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई हैै। जांच कर कार्रवाई की जाएगी। संवाद
पंक्चर जोड़ रहे मिस्त्री के साथ मारपीट
गजरौला। सुल्तान नगर मोहल्ला निवासी कुलदीप का कहना है कि वह बीते बुधवार रात करीब 8.30 बजे दुकान पर पंचर जोड़ रहे थे। उनका आरोप है कि इस दौरान पड़ोसी दुकानदार मोहसिन ने गाली गलौज की। जिसका विरोध करने पर उसने उनके साथ मारपीट की। वह घायल हो गए। उनकी तहरीर पर आरोपी मोहसिन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। इंस्पेक्टर पंकज तोमर का कहना है कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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चौपला पर इंतजार कर रहे शख्स के साथ मारपीट
गजरौला। शांति नगर मोेहल्ला निवासी भोगेंद्र का कहना है कि वह चार अक्तूबर की शाम करीब 6 बजेे चौपला पर किसी का इंतजार कर रहे थे। उनका आरोप है कि इस दौरान नवादा का प्रह्लाद उसका बेटा अनुज, मोेहित व सतेंद्र आए। उनके साथ गाली गलौज की। जिसका विरोध करने पर लाठी डंडे से मारपीट की। जिससे उनके शरीर पर काफी चोट आई। पुलिस ने चारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। इंस्पेक्टर पंकज तोमर का कहना है कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई हैै। जांच कर कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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पंक्चर जोड़ रहे मिस्त्री के साथ मारपीट
गजरौला। सुल्तान नगर मोहल्ला निवासी कुलदीप का कहना है कि वह बीते बुधवार रात करीब 8.30 बजे दुकान पर पंचर जोड़ रहे थे। उनका आरोप है कि इस दौरान पड़ोसी दुकानदार मोहसिन ने गाली गलौज की। जिसका विरोध करने पर उसने उनके साथ मारपीट की। वह घायल हो गए। उनकी तहरीर पर आरोपी मोहसिन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। इंस्पेक्टर पंकज तोमर का कहना है कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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