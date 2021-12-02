Amroha News: लाठी डंडे से मारपीट, शरीर पर पड़े निशान

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चौपला पर इंतजार कर रहे शख्स के साथ मारपीटगजरौला। शांति नगर मोेहल्ला निवासी भोगेंद्र का कहना है कि वह चार अक्तूबर की शाम करीब 6 बजेे चौपला पर किसी का इंतजार कर रहे थे। उनका आरोप है कि इस दौरान नवादा का प्रह्लाद उसका बेटा अनुज, मोेहित व सतेंद्र आए। उनके साथ गाली गलौज की। जिसका विरोध करने पर लाठी डंडे से मारपीट की। जिससे उनके शरीर पर काफी चोट आई। पुलिस ने चारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। इंस्पेक्टर पंकज तोमर का कहना है कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई हैै। जांच कर कार्रवाई की जाएगी। संवादपंक्चर जोड़ रहे मिस्त्री के साथ मारपीटगजरौला। सुल्तान नगर मोहल्ला निवासी कुलदीप का कहना है कि वह बीते बुधवार रात करीब 8.30 बजे दुकान पर पंचर जोड़ रहे थे। उनका आरोप है कि इस दौरान पड़ोसी दुकानदार मोहसिन ने गाली गलौज की। जिसका विरोध करने पर उसने उनके साथ मारपीट की। वह घायल हो गए। उनकी तहरीर पर आरोपी मोहसिन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। इंस्पेक्टर पंकज तोमर का कहना है कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी। संवाद