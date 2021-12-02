Amroha News: एथलेटिक्स में खिलाड़ियों ने दिखाया दम, सुभी ने 100 मीटर दौड़ और लंबी कूद में लहराया परचम

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प्रतियोगिता का आयोजन एकेके इंटर कॉलेज की ओर से किया जा रहा है। कॉलेज के प्रधानाचार्य आदिल अब्बासी ने अतिथियों का स्वागत कर प्रतियोगिताओं की शुरुआत कराई। दूसरे दिन दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, चक्का फेंक और त्रिकूद समेत विभिन्न स्पर्धाएं कराई गईं।सब जूनियर बालिका वर्ग की 100 मीटर दौड़ में सुभी प्रथम, कनिष्क द्वितीय और साक्षी तृतीय रहीं। 400 मीटर में सांची ने पहला, कनिष्का ने दूसरा और कनिष्क ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। लंबी कूद में सुभी प्रथम, नीति द्वितीय और भूमिका तृतीय रहीं। जूनियर बालक वर्ग की 1500 मीटर दौड़ में शिवम प्रथम, अभिनय द्वितीय और प्रिंस चौहान तृतीय रहे। 100 मीटर में पुष्पेंद्र कुमार प्रथम, हर्ष शर्मा द्वितीय और शिवम कुमार तृतीय रहे। त्रिकूद में शौर्य शर्मा ने पहला स्थान हासिल किया। चक्का फेंक में युवराज सिंह प्रथम, वंश सिद्धू द्वितीय और देवेंद्र सिद्धू तृतीय रहे। सीनियर बालिका वर्ग की लंबी कूद में अनामिका प्रथम, शिवानी द्वितीय और पारुल तृतीय रहीं। गोला फेंक में पलक, ऊंची कूद में अंशिका और त्रिकूद में अनामिका ने प्रथम स्थान हासिल किया।सीनियर बालक वर्ग की 1500 मीटर दौड़ में नमन राठौर प्रथम, मनीष द्वितीय और मुजस्सम तृतीय रहे। 3000 मीटर में मेजर प्रथम, आनंद द्वितीय और मुजस्सिन तृतीय रहे। 400 मीटर बाधा दौड़ में सीताराम ने पहला, विकास ने दूसरा और मोहम्मद कैफ ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। इस दौरान प्रधानाचार्य पवन त्यागी, सरदार गुरनाम सिंह, चारू शर्मा समेत अन्य शिक्षक मौजूद रहे। क्रीड़ा प्रभारी सरदार सुरेंद्र सिंह और क्रीड़ा सचिव विजय सिंह ने प्रतियोगिताओं के संचालन में सहयोग किया।