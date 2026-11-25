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मंगलवार को मुख्य स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने शिविर समेटने शुरू कर दिए। सामान वाहनों में लादकर एक साथ बड़ी संख्या में लोग मेले से निकलने लगे। इससे तिगरी-कांकाठेर-ओसीता जगदेवपुर और तिगरी-गजरौला मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। सबसे ज्यादा परेशानी तिगरी-कांकाठेर-ओसीता जगदेवपुर मार्ग पर हुई। यहां सुबह करीब नौ बजे से दोपहर एक बजे तक चार घंटे वाहन रेंगते रहे।मोहरका पट्टी के निकट मेले से बाहर निकलने के लिए बनाए गए ट्रैक्टर-ट्रॉली मार्ग पर भी दिनभर जाम की स्थिति बनी रही। कई सीओ और पुलिसकर्मी यातायात सुचारु कराने में जुटे रहे, लेकिन वाहनों की भारी भीड़ के आगे व्यवस्था प्रभावित रही।एएसपी अखिलेश भदौरिया ने बताया कि तिगरी मेला छूटने पर एक हजारों ट्रैक्टर-ट्रॉली और अन्य वाहन सड़कों पर आ गए थे। इससे कुछ देर रफ्तार थम गई थी। जाम नहीं लगा, बल्कि वाहन धीरे-धीरे चलते रहे।