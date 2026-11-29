Amroha News: परिसीमन में सीटें बढ़ीं तो बदलेगा जनपद का सियासी समीकरण
मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 01:59 AM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 01:59 AM IST
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अमरोहा। जिले की चारों विधानसभा सीटों का मौजूदा सियासी भूगोल करीब 18 साल पहले तय हुआ था। वर्ष 2008 में निर्वाचन आयोग ने परिसीमन आदेश जारी कर विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं का नए सिरे से निर्धारण किया था। इसके बाद अमरोहा, मंडी धनौरा, हसनपुर और नौगावां सादात विधानसभा क्षेत्रों का वर्तमान स्वरूप सामने आया।
खास बात यह रही कि परिसीमन में केवल तहसीलों को आधार नहीं बनाया गया, बल्कि अलग-अलग तहसीलों के राजस्व सर्किल और गांवों को मिलाकर विधानसभा क्षेत्रों की सीमाएं तय की गईं। यही वजह है कि कई गांव अपनी तहसील से अलग विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा हैं।
परिसीमन के तहत पूरी धनौरा तहसील को मंडी धनौरा विधानसभा क्षेत्र में रखा गया। नौगावां सादात सीट में अमरोहा तहसील के नौगावां सादात और कैलसा सर्किल के साथ हसनपुर तहसील के कुछ गांव शामिल किए गए।
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अमरोहा विधानसभा क्षेत्र में अमरोहा तहसील का अमरोहा सर्किल, अमरोहा नगर पालिका और जोया नगर पंचायत को रखा गया। वहीं, हसनपुर सीट में उझारी और रहरा सर्किल के साथ हसनपुर सर्किल के गांव शामिल किए गए।
जिले में अमरोहा विधानसभा क्षेत्र में करीब 120, हसनपुर में 310, धनौरा में 250 और नौगावां सादात में 316 राजस्व गांव हैं। परिसीमन के बाद सीटों के क्रमांक 39 से 42 तय हुए। इनमें मंडी धनौरा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई।
करीब 18 साल बाद नए परिसीमन की चर्चाओं के बीच सीमाओं में फिर बदलाव की संभावना जताई जा रही है। ऐसा होने पर कई गांवों की विधानसभा बदल सकती है, जिससे स्थानीय नेताओं के चुनावी समीकरण और ग्रामीण मतदाताओं का राजनीतिक गणित प्रभावित होगा। खासकर नौगावां सादात और अमरोहा सीटों में बदलाव को लेकर चर्चाएं हैं।
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खास बात यह रही कि परिसीमन में केवल तहसीलों को आधार नहीं बनाया गया, बल्कि अलग-अलग तहसीलों के राजस्व सर्किल और गांवों को मिलाकर विधानसभा क्षेत्रों की सीमाएं तय की गईं। यही वजह है कि कई गांव अपनी तहसील से अलग विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा हैं।
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परिसीमन के तहत पूरी धनौरा तहसील को मंडी धनौरा विधानसभा क्षेत्र में रखा गया। नौगावां सादात सीट में अमरोहा तहसील के नौगावां सादात और कैलसा सर्किल के साथ हसनपुर तहसील के कुछ गांव शामिल किए गए।
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अमरोहा विधानसभा क्षेत्र में अमरोहा तहसील का अमरोहा सर्किल, अमरोहा नगर पालिका और जोया नगर पंचायत को रखा गया। वहीं, हसनपुर सीट में उझारी और रहरा सर्किल के साथ हसनपुर सर्किल के गांव शामिल किए गए।
जिले में अमरोहा विधानसभा क्षेत्र में करीब 120, हसनपुर में 310, धनौरा में 250 और नौगावां सादात में 316 राजस्व गांव हैं। परिसीमन के बाद सीटों के क्रमांक 39 से 42 तय हुए। इनमें मंडी धनौरा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई।
करीब 18 साल बाद नए परिसीमन की चर्चाओं के बीच सीमाओं में फिर बदलाव की संभावना जताई जा रही है। ऐसा होने पर कई गांवों की विधानसभा बदल सकती है, जिससे स्थानीय नेताओं के चुनावी समीकरण और ग्रामीण मतदाताओं का राजनीतिक गणित प्रभावित होगा। खासकर नौगावां सादात और अमरोहा सीटों में बदलाव को लेकर चर्चाएं हैं।