ददिया सास ने पोते की बहू को मार डाला: 67 साल की बुजुर्ग ने मूसल से किया कत्ल; महीने भर पहले पति ने दी थी जान

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचीं और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है, हालांकि वारदात के बाद से आरोपी महिला क्रांति गिरी घर से भाग गई है। जिसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश भदोरिया का कहना है कि ददिया सास ने बहू की हत्या की है। इस संबंध में कानूनी कार्रवाई की जा रही है।