ददिया सास ने पोते की बहू को मार डाला: 67 साल की बुजुर्ग ने मूसल से किया कत्ल; महीने भर पहले पति ने दी थी जान
खारीपुर गांव में ददिया सास क्रांति गिरी (67) ने बहू पायल गिरी (20) की हत्या कर दी। यह घटना संपत्ति के लालच में हुई। क्रांति गिरी ने पायल के सिर पर लोहे के मूसल से वार किया।
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यूपी के अमरोहा थाना क्षेत्र के गांव बुखारीपुर में संपत्ति के लालच में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां पायल गिरी (20) की उसकी ददिया सास क्रांति गिरी (67) ने शुक्रवार की सुबह लोहे के मूसल से सिर पर प्रहार कर निर्मम हत्या कर दी। मृतका पायल गिरी की डेढ़ साल की एक बेटी है और उसकी शादी महज एक साल पहले ही हुई थी।
महज एक महीने पहले पायल के पति दीपक ने घरेलू कलह के चलते कीटनाशक का सेवन कर आत्महत्या कर ली थी। पति की मौत के बाद भी पायल अपनी ससुराल बुखारीपुर में ही रह रही थी, जिसे लेकर घर में अक्सर विवाद और तनाव बना रहता था। आशंका जताई जा रही है कि इसी संपत्ति और पारिवारिक कलह के चलते इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया है।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचीं और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है, हालांकि वारदात के बाद से आरोपी महिला क्रांति गिरी घर से भाग गई है। जिसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश भदोरिया का कहना है कि ददिया सास ने बहू की हत्या की है। इस संबंध में कानूनी कार्रवाई की जा रही है।