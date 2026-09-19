Amethi News: फंदे से लटका मिला युवती का शव
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Sat, 19 Sep 2026 12:37 AM IST
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संग्रामपुर। रानीपुर करनाईपुर गांव में शुक्रवार को अंजू (28) का शव कमरे में दुपट्टे के सहारे फंदे पर लटका मिला। स्कूल से घर लौटे छोटे भाई अरविंद सिंह ने उसे देखा। परिजनों ने नीचे उतारा, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।
परिजनों के अनुसार शुक्रवार को अंजू ने रोज की तरह घर का कामकाज किया था। दोपहर बाद उसकी मां सरोजा देवी खेत चली गईं। घर में अंजू अकेली थी। करीब तीन बजे अरविंद स्कूल से घर लौटा। कमरे का दरवाजा बंद नहीं था। अंदर पहुंचने पर उसने बहन को फंदे पर लटका देखा।
जानकारी होने पर परिवार के लोग पहुंचे और उसे नीचे उतारा, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। अंजू की मौत के कारणों को लेकर गांव में चर्चाएं हैं, लेकिन परिजन कुछ भी बताने से बच रहे हैं।
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सीओ मनोज मिश्र ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। परिजनों ने अभी किसी पर आरोप नहीं लगाया है। मृतका की मां का मोबाइल कब्जे में लेकर जांच की जा रही है। अभी कोई तहरीर नहीं मिली है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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परिजनों के अनुसार शुक्रवार को अंजू ने रोज की तरह घर का कामकाज किया था। दोपहर बाद उसकी मां सरोजा देवी खेत चली गईं। घर में अंजू अकेली थी। करीब तीन बजे अरविंद स्कूल से घर लौटा। कमरे का दरवाजा बंद नहीं था। अंदर पहुंचने पर उसने बहन को फंदे पर लटका देखा।
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जानकारी होने पर परिवार के लोग पहुंचे और उसे नीचे उतारा, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। अंजू की मौत के कारणों को लेकर गांव में चर्चाएं हैं, लेकिन परिजन कुछ भी बताने से बच रहे हैं।
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सीओ मनोज मिश्र ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। परिजनों ने अभी किसी पर आरोप नहीं लगाया है। मृतका की मां का मोबाइल कब्जे में लेकर जांच की जा रही है। अभी कोई तहरीर नहीं मिली है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।