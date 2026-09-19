Amethi News: आज के कार्यक्रम

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सुबह 08:00 बजे। गौरीगंज के गढ़ामाफी में मेला लगेगा।

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2- समाधान दिवस

सुबह 10:00 बजे। मुसाफिरखाना सहित सभी थानों में समाधान दिवस का आयोजन होगा।

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3- खेलकूद

सुबह 10:00 बजे। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज संग्रामपुर में खेलकूद प्रतियोगिता होगी।

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4- सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता



सुबह 10:00 बजे। राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज राघीपुर में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता होगी।

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5- गोष्ठी

सुबह 10:00 बजे। संग्रामपुर के पूरे तालुकदार गांव में भू-जल सप्ताह के तहत जागरूकता गोष्ठी का आयोजन होगा।



सुबह 10:00 बजे। भादर के घोरहा गांव में किसान गोष्ठी का आयोजन होगा।

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6- शिविर

सुबह 10:00 बजे। बिजली का बकाया बिल जमा कराने के लिए सभी उपकेंद्रों पर शिविर लगाए जाएंगे।

सुबह 10:00 बजे। अमेठी के भीमी गांव में शिविर लगाकर किसानों की फार्मर रजिस्ट्री की जाएगी।

सुबह 11:00 बजे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से शाहगढ़ उपकेंद्र में शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे।



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7- जागरूकता कार्यक्रम

सुबह 10:00 बजे। सिंहपुर के फूला गांव में संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम होगा।

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8- महिला संगीत

शाम 05:00 बजे। गणेश महोत्सव के तहत भेल जगदीशपुर गणेश पूजा समिति की तरफ से महिला संगीत का आयोजन किया जाएगा।

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1- मेला