Amethi News: प्रतियोगिताओं में सुहानी व सलोनी ने मारी बाजी

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सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के सीनियर वर्ग में सुहानी शुक्ला प्रथम, अनुप्रिया तिवारी द्वितीय और अल्फिया तृतीय रहीं। जूनियर वर्ग में सलोनी ने पहला, दीपा ने दूसरा और सजिया बानो ने तीसरा स्थान हासिल किया। रंगोली प्रतियोगिता में रिया, रत्ना और दिव्यांशी की टीम प्रथम, शिवानी, खुशी और रानी की टीम द्वितीय तथा रिया, दीपा और अंजलि की टीम तृतीय रही।प्रधानाचार्य रत्नेश सिंह ने विजेताओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों से छात्राओं में तार्किक सोच, अभिव्यक्ति कौशल और आत्मविश्वास बढ़ता है। ऐसी प्रतियोगिताओं से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना भी विकसित होती है।