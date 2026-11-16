Amethi News: इलाज के लिए घंटों इंतजार, मरीजों की बढ़ी परेशानी

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सुबह 10:40 बजे ओपीडी में मरीजों की भीड़ बढ़ चुकी थी। पंजीकरण काउंटर की कतार गलियारे तक पहुंच गई थी। मेडिसिन और चेस्ट विभाग के बाहर सबसे अधिक भीड़ रही। कई मरीज परिजनों के सहारे खड़े थे तो कुछ जमीन पर बैठकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। गलियारे में तीमारदारों की भीड़ से आवागमन भी प्रभावित हुआ। दवा वितरण कक्ष के बाहर भी लंबी कतार लगी रही।जामो निवासी गुरसेवक ने बताया कि वह सुबह से कमरा नंबर पांच के बाहर खड़े थे, लेकिन काफी देर तक नंबर नहीं आया। वनभरिया निवासी रहमत अली ने कहा कि बीमार होने के बावजूद घंटों कतार में खड़ा रहना पड़ा। बरकत और रामसहाय ने भी व्यवस्था पर नाराजगी जताई। उनका कहना था कि सुबह से इंतजार के बाद दोपहर तक उपचार मिल सका।सोमवार को मेडिसिन विभाग में 290, चेस्ट में 156, आर्थो में 89 और सर्जरी में 64 मरीज पहुंचे। इसके अलावा आंख और कान संबंधी बीमारियों के मरीजों ने भी उपचार कराया। इन दिनों वायरल बुखार, सर्दी-जुकाम और खांसी के मरीज बढ़ रहे हैं।तीमारदार देवनाथ और श्याममूर्ति ने बताया कि आम लोगों के लिए बनी दो लिफ्ट में से एक कई दिनों से खराब है। एक ही लिफ्ट चलने से मरीजों को वार्ड तक पहुंचने के लिए इंतजार करना पड़ता है।सीएमएस व फिजिशियन डॉ. आजम खान ने बताया कि प्रतिदिन औसतन करीब 100 मरीज भर्ती होते हैं। इनमें आधे से अधिक वायरल बुखार और चेस्ट संबंधी बीमारियों से पीड़ित रहते हैं। उन्होंने दूषित पानी और खानपान से बचने, पर्याप्त पानी पीने तथा भोजन में सलाद और हरी सब्जियां शामिल करने की सलाह दी। प्राचार्य डॉ. रीना शर्मा ने बताया कि जल्द ही आधुनिक सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी, जिससे मरीजों को बेहतर सेवाएं मिल सकें।