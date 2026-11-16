Amethi News: डेढ़ किमी सड़क पर खर्च होंगे 1.35 करोड़

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यह मार्ग प्रतापगढ़-जगदीशपुर राजमार्ग को जोड़ता है। रणवीर नगर, सेमरहवा, भगन अहीर का पुरवा, गोड़वा, गहरी और कुर्मी का पुरवा के ग्रामीण बाजार, अस्पताल, ब्लॉक, तहसील और जिला मुख्यालय जाने के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। मौजूदा समय में सड़क पर जगह-जगह गड्ढे हैं। बरसात में इनमें पानी भरने से आवागमन और मुश्किल हो जाता है।रणवीर नगर के मोनू यादव ने बताया कि सड़क खराब होने से रोजाना आने-जाने में परेशानी होती है। सेमरहवा के रामपाल और भगन अहीर का पुरवा के हंसराज ने कहा कि बारिश में गड्ढे पानी से भर जाते हैं, जिससे हादसे का खतरा बना रहता है। गहरी के रामकेतर के मुताबिक, सड़क बनने से अस्पताल और जिला मुख्यालय पहुंचना आसान होगा।लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता शैलेंद्र कुमार ने बताया कि संपर्क मार्ग के डामरीकरण का प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है। करीब डेढ़ किलोमीटर सड़क पर 1.35 करोड़ रुपये खर्च होंगे। अवर अभियंता की निगरानी में निर्माण कार्य कराया जाएगा।