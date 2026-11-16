Amethi News: कोहरे ने थामी वाहनों की रफ्तार, सफर मुश्किल

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कोहरे का असर अमेठी-सुल्तानपुर मार्ग, गौरीगंज-जायस मार्ग और लखनऊ-वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर दिखा। धुंध के कारण सामने से आने वाले वाहनों का पता देर से चल रहा था। सड़क किनारे खड़े वाहन और अचानक रास्ता पार करने वाले लोगों से हादसे का खतरा बना रहा। ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों के बीच से गुजरने वाले संपर्क मार्गों पर भी दृश्यता कम रही।गौरीगंज में हाईवे से गुजर रहे सहारनपुर निवासी ट्रक चालक राजेश कुमार ने बताया कि कोहरे में सामने चल रहे वाहन का पता देर से चलता है। इसलिए उन्होंने वाहन रोक दिया। बाइक चालक दीपक मिश्रा ने बताया कि कम दृश्यता में दोपहिया वाहन चलाते समय विशेष सतर्कता बरतनी पड़ती है। कार चालक राकेश यादव के मुताबिक कोहरे में सफर का समय बढ़ जाता है। मालवाहक चालक अनिल वर्मा ने कहा कि सड़क किनारे खड़े वाहन भी देर से दिखाई देते हैं।सीएमओ डॉ. अंशुमान सिंह ने बताया कि बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों को सुबह के समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। ठंड से बचने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े पहनें। अस्थमा के मरीज नियमित दवाएं लें। सांस फूलने, सीने में जकड़न या लगातार खांसी होने पर चिकित्सक से परामर्श करें।मौसम वैज्ञानिक डॉ. अमरनाथ मिश्र के अनुसार तापमान में गिरावट और वातावरण में नमी के कारण सुबह कोहरा छाने की स्थिति बन रही है। आने वाले दिनों में सुबह और शाम ठंड बढ़ने के आसार हैं।- वाहन की गति धीमी रखें और सुरक्षित दूरी बनाकर चलें।- हेडलाइट लो बीम पर रखें और फॉग लाइट का इस्तेमाल करें।- बिना जरूरत ओवरटेक न करें और अचानक ब्रेक लगाने से बचें।- वाहन की लाइट, ब्रेक और इंडिकेटर जांच लें।- दोपहिया वाहन चालक हेलमेट और रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल करें।- दृश्यता बेहद कम होने पर सुरक्षित स्थान पर रुक जाएं।