Amethi News: तेज रफ्तार बस की चपेट में आई बाइक, तीन घायल

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जानकारी के अनुसार, परवेज, मेहरून निशा और रुबी बाइक से विशेषरगंज से अपने घर जा रहे थे। पतापुर चौराहे के पास अमेठी की ओर से प्रतापगढ़ जा रही तेज रफ्तार निजी बस की चपेट में बाइक आ गई। हादसे के बाद चालक बस छोड़कर भाग निकला। विज्ञापन



सीओ मनोज मिश्र ने बताया कि एक ही बाइक पर सवार तीनों लोग हेलमेट नहीं पहने थे। बस को कब्जे में लेकर चालक की तलाश की जा रही है जानकारी के अनुसार, परवेज, मेहरून निशा और रुबी बाइक से विशेषरगंज से अपने घर जा रहे थे। पतापुर चौराहे के पास अमेठी की ओर से प्रतापगढ़ जा रही तेज रफ्तार निजी बस की चपेट में बाइक आ गई। हादसे के बाद चालक बस छोड़कर भाग निकला।सीओ मनोज मिश्र ने बताया कि एक ही बाइक पर सवार तीनों लोग हेलमेट नहीं पहने थे। बस को कब्जे में लेकर चालक की तलाश की जा रही है

संग्रामपुर। पतापुर के पास शुक्रवार को तेज रफ्तार निजी बस की चपेट में बाइक आ गई। हादसे में बाइक सवार भिक्षु का पुरवा धौरे निवासी मेहरून निशा (50), परवेज (20) और रुबी यादव (25) घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तीनों को सीएचसी पहुंचाया, वहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।