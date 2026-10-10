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Ambedkar Nagar News: सड़क हादसे में घायल युवक ने तोड़ा दम

Sat, 10 Oct 2026 10:52 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 10:52 PM IST
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Young man injured in road accident passed away
अंबेडकरनगर। अंकबरपुर के अब्दुल्लापुर शहजादपुर निवासी रंजीत (28) की दो दिन पूर्व सड़क हादसे में घायल होने के बाद शुक्रवार रात मौत हो गई। आठ अक्तूबर को सुल्तानपुर से वापस लौटते समय अकबरपुर के सोनगांव घटकना पेट्रोल पंप के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
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पुलिस ने उन्हें राजकीय मेडिकल कॉलेज सद्दपुर में भर्ती कराया गया था, लेकिन उनकी शिनाख्त नहीं हो पा रही थी। मौत के बाद पुलिस ने उनकी तस्वीर सोशल मीडिया और आसपास के जिलों में वायरल कर शिनाख्त का प्रयास शुरू किया। वाहन नंबर के आधार पर मालिक से संपर्क करने पर मृतक के परिजनों को घटना की जानकारी मिली।
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शनिवार को मृतक की मां मीरा देवी ने अस्पताल पहुंचकर शव की शिनाख्त की। पति की मौत की खबर से पत्नी पूजा अचेत हो गईं। तीन साल के बेटे और नौ माह की बेटी आराध्या के सिर से पिता का साया उठ गया है। पिता नंदकिशोर का पूर्व में निधन हो चुका है। सीओ अरुण कुमार नौहवार ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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