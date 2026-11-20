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मालीपुर थाना क्षेत्र के करमिसिरपुर गांव निवासी सुशीला (50) और माला (40) शुक्रवार सुबह गांव के एक युवक के साथ बसखारी से दवा लेकर बाइक से घर लौट रही थीं। सुबह करीब नौ बजे उनकी बाइक कर्बला बाजार के पास पहुंची, तभी पीछे से आ रहे अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इससे दोनों महिलाएं सड़क पर गिरकर घायल हो गईं। विज्ञापन

स्थानीय लोगों ने एंबुलेंस की मदद से दोनों को सीएचसी नगपुर पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया। माला की हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। प्रभारी निरीक्षक अजय प्रताप सिंह यादव ने बताया कि शिकायत मिलने पर मामले में कार्रवाई की जाएगी। (संवाद) मालीपुर थाना क्षेत्र के करमिसिरपुर गांव निवासी सुशीला (50) और माला (40) शुक्रवार सुबह गांव के एक युवक के साथ बसखारी से दवा लेकर बाइक से घर लौट रही थीं। सुबह करीब नौ बजे उनकी बाइक कर्बला बाजार के पास पहुंची, तभी पीछे से आ रहे अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इससे दोनों महिलाएं सड़क पर गिरकर घायल हो गईं।स्थानीय लोगों ने एंबुलेंस की मदद से दोनों को सीएचसी नगपुर पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया। माला की हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। प्रभारी निरीक्षक अजय प्रताप सिंह यादव ने बताया कि शिकायत मिलने पर मामले में कार्रवाई की जाएगी। (संवाद)

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जलालपुर (अंबेडकरनगर)। कर्बला बाजार के पास शुक्रवार सुबह अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। घायलों में एक की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जबकि दूसरी महिला का प्राथमिक उपचार किया गया।