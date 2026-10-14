Ambedkar Nagar News: वृद्धा की मौत के बाद जिला अस्पताल में हंगामा
लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 10:41 PM IST
Updated Wed, 14 Oct 2026 10:41 PM IST
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अंबेडकरनगर। जिला अस्पताल में मंगलवार रात उपचार के लिए लाई गई 80 वर्षीय वृद्धा की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया। परिजनों ने ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक पर इलाज में देरी करने का आरोप लगाया।
अकबरपुर की इंद्रावती को गैस की समस्या होने पर परिजन मंगलवार रात उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे थे। रात करीब 11:30 बजे अस्पताल पहुंचने के बाद उनकी हालत बिगड़ती गई और कुछ ही देर में उनकी मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने इलाज में देरी का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई और हंगामा शुरू कर दिया। उस समय अस्पताल में डॉ. मनोज कुमार की ड्यूटी थी।
अस्पताल में हंगामे की जानकारी मिलने पर चौकी के दरोगा समेत अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। काफी समझाने-बुझाने के बाद मामला शांत हुआ। जिला अस्पताल के सीएमएस डॉ. पीएन यादव ने बताया कि मंगलवार रात उपचार के लिए आई एक वृद्धा की मौत हुई थी। इस मामले में ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक से जवाब मांगा गया है।
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अकबरपुर की इंद्रावती को गैस की समस्या होने पर परिजन मंगलवार रात उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे थे। रात करीब 11:30 बजे अस्पताल पहुंचने के बाद उनकी हालत बिगड़ती गई और कुछ ही देर में उनकी मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने इलाज में देरी का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई और हंगामा शुरू कर दिया। उस समय अस्पताल में डॉ. मनोज कुमार की ड्यूटी थी।
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अस्पताल में हंगामे की जानकारी मिलने पर चौकी के दरोगा समेत अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। काफी समझाने-बुझाने के बाद मामला शांत हुआ। जिला अस्पताल के सीएमएस डॉ. पीएन यादव ने बताया कि मंगलवार रात उपचार के लिए आई एक वृद्धा की मौत हुई थी। इस मामले में ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक से जवाब मांगा गया है।
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