यूपी: अंबेडकरनगर में दुर्गा पंडाल में प्रतिमा खंडित करने पर बवाल, पुजारी की पिटाई के बाद बिगड़ा माहौल
अंबेडकरनगर के घरवासपुर चौबे गांव में दुर्गा पंडाल में गाना बजाने को लेकर विवाद के बाद पुजारी की पिटाई और प्रतिमाएं खंडित करने का मामला सामने आया। पुलिस ने करीब दस लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। वहीं, सिंगवन पुरुषोत्तम पट्टी गांव में शॉर्ट सर्किट से दुर्गा पूजा पंडाल में आग लग गई।
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भीटी के घरवासपुर चौबे गांव में रविवार रात दुर्गा पूजा पंडाल में गाना बजाने को लेकर शुरू हुआ विवाद मारपीट तक पहुंच गया। इस दौरान पंडित की पिटाई के साथ प्रतिमा भी खंडित कर दी गई, जिसके चलते तनाव फैल गया।
बवाल की आशंका पर भीटी, महरुआ, इब्राहिमपुर और बेवाना समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने खंडित प्रतिमाओं को दुरुस्त कराया। मामले में करीब 10 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। एहतियातन पुलिस रातभर गांव में मुस्तैद रही।
घरवासपुर चौबे तिराहे पर दुर्गा पंडाल समिति की ओर से पंडाल लगाया गया है। रविवार रात यहां पूजा-अर्चना चल रही थी। पुजारी अतुल चौबे पूजा करा रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान बेनीपुर निवासी बलवंत यादव और सत्यम सिंह अपने साथियों के साथ नशे की हालत में पंडाल पहुंचे।
गाना बजाने को लेकर उनकी वहां मौजूद लोगों से कहासुनी हो गई। विरोध करने पर आरोपियों ने पुजारी अतुल चौबे और धर्मेंद्र निषाद को थप्पड़ मार दिया। इससे नाराज पंडाल में मौजूद लोगों ने दोनों युवकों की पिटाई कर दी।
दोबारा पहुंचे लोगों से मारपीट, प्रतिमाएं भी तोड़ीं
ग्रामीणों के अनुसार, पिटाई के बाद दोनों युवकों ने फोन कर अपने गांव से कुछ और लोगों को बुला लिया। दोबारा हमला होने पर घरवासपुर के ग्रामीण भी आक्रोशित हो गए। इसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई।
इसी अफरा-तफरी के बीच दुर्गा प्रतिमा का हाथ खंडित कर दिया गया। अन्य प्रतिमाओं को भी मंच से नीचे गिराकर क्षतिग्रस्त कर दिया गया। प्रतिमाएं खंडित होने की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ गया। स्थानीय लोगों ने डायल 112 पर सूचना दी।
सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और हालात संभाले। पुलिस ने खंडित प्रतिमा का हाथ ठीक कराया। इसके बाद संदिग्धों की तलाश में दबिश देकर करीब 10 लोगों को हिरासत में लिया गया।
तनाव को देखते हुए पुलिस ने रातभर गांव में निगरानी बनाए रखी। क्षेत्राधिकारी लक्ष्मीकांत मिश्रा ने बताया कि मुख्य आरोपियों समेत कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जांच के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
दुर्गा पंडाल में देर रात लगी आग
अहिरौली के सिंगवन पुरुषोत्तम पट्टी गांव में रविवार देर रात बिजली के शॉर्ट सर्किट से दुर्गा पूजा पंडाल में आग लग गई। आग की चपेट में आने से पंडाल का कुछ हिस्सा जल गया। ग्रामीणों ने पानी डालकर आग पर काबू पाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया।
गांव निवासी विशाल ने दुर्गा प्रतिमा स्थापित कराई है। पंडाल में रोशनी के लिए लाइटें लगाई गई थीं। रात करीब 2:30 बजे बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारी से टेंट में आग लग गई। लपटें उठती देख ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पानी डालकर आग बुझाई। हालांकि, तब तक पंडाल आंशिक रूप से जल चुका था। थानाध्यक्ष दिनेश सिंह ने बताया कि शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण पंडाल आंशिक रूप से जला है। मामले की जांच की गई है। (संवाद)