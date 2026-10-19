यूपी: अंबेडकरनगर में दुर्गा पंडाल में प्रतिमा खंडित करने पर बवाल, पुजारी की पिटाई के बाद बिगड़ा माहौल

दोबारा पहुंचे लोगों से मारपीट, प्रतिमाएं भी तोड़ीं

ग्रामीणों के अनुसार, पिटाई के बाद दोनों युवकों ने फोन कर अपने गांव से कुछ और लोगों को बुला लिया। दोबारा हमला होने पर घरवासपुर के ग्रामीण भी आक्रोशित हो गए। इसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई।



इसी अफरा-तफरी के बीच दुर्गा प्रतिमा का हाथ खंडित कर दिया गया। अन्य प्रतिमाओं को भी मंच से नीचे गिराकर क्षतिग्रस्त कर दिया गया। प्रतिमाएं खंडित होने की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ गया। स्थानीय लोगों ने डायल 112 पर सूचना दी।



सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और हालात संभाले। पुलिस ने खंडित प्रतिमा का हाथ ठीक कराया। इसके बाद संदिग्धों की तलाश में दबिश देकर करीब 10 लोगों को हिरासत में लिया गया।

तनाव को देखते हुए पुलिस ने रातभर गांव में निगरानी बनाए रखी। क्षेत्राधिकारी लक्ष्मीकांत मिश्रा ने बताया कि मुख्य आरोपियों समेत कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जांच के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।





