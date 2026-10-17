यूपी: अंबेडकरनगर में दुष्कर्म के घाव से चार माह तड़पी मासूम, तोड़ा दम; आरोपी जेल में निरुद्ध

बेवाना क्षेत्र में दुष्कर्म की पीड़ा से चार माह तक जूझने के बाद छह वर्षीय मासूम की बृहस्पतिवार को मौत हो गई। हालत गंभीर होने पर परिजन उसे राजकीय मेडिकल कॉलेज सद्दरपुर ले गए थे। यहां शाम करीब चार बजे बच्ची ने दम तोड़ दिया। परिजनों के मुताबिक, पिछले छह दिनों से वह खाना-पीना नहीं खा पा रही थी। उसके शरीर में सूजन आ गई थी और त्वचा पर कालापन बढ़ने लगा था। मामले का आरोपी गोलू उर्फ वीरू पहले से जेल में निरुद्ध है।

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