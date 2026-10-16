यूपी: अंबेडकरनगर में वृद्धा की लोहे की रॉड से पीट-पीटकर हत्या, बेटे के साथ उधारी के रुपये मांगने गई थी

बेटे के साथ गई थी

बृहस्पतिवार शाम करीब छह बजे पदुमपुर निवासी एक महिला अपनी रकम मांगने इंद्रमणि के घर पहुंची। वहां उनकी मुलाकात इंद्रमणि के बेटे ऋषि तिवारी से हुई। इसी दौरान वहां पहुंचे श्याम नारायण ने भी अपने एक लाख रुपये बकाया होने की बात कही। इसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि इसके बाद ऋषि तिवारी, उसके भाई ऋतिक तिवारी, मां आशा तिवारी, बहन गरिमा मिश्रा, इनकी नाबालिग पुत्री व पुत्र और चचेरे भाई धर्मेंद्र तिवारी ने श्याम नारायण पर हमला कर दिया।



हमले में श्याम नारायण गंभीर रूप से घायल हो गए। बेटे को पिटता देख उनकी 85 वर्षीय मां चंद्रावती पांडेय बचाने पहुंचीं तो आरोपियों ने उन्हें भी पीट दिया। हमले में श्याम नारायण की पत्नी गुंजन और उनके छोटे भाई ओम नारायण पांडेय की बेटी प्रियंका पांडेय को भी चोटें आईं।



घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जहांगीरगंज ले जाया गया। वहां से मां-बेटे को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। चंद्रावती की हालत गंभीर होने पर उन्हें राजकीय मेडिकल कॉलेज सद्दरपुर भेजा गया, जहां देर रात उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। श्याम नारायण का इलाज चल रहा है। चंद्रावती की मौत से परिवार में मातम पसरा है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। घटना को लेकर ग्रामीणों में भी आक्रोश है।