Ambedkar Nagar News: बाइकों की टक्कर में दो युवक घायल

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घायलों की पहचान जीवत निवासी राम आशीष मिश्रा और गौरसपुर ककरहिया निवासी लकी वर्मा के रूप में हुई है। राम आशीष मिश्रा जलालपुर से अपने घर जा रहे थे, जबकि लकी वर्मा बसखारी की ओर से लौट रहे थे। इसी दौरान कर्बला कासिमपुर बाजार में दोनों की बाइक आमने-सामने टकरा गईं। इंस्पेक्टर अजय प्रताप यादव ने बताया कि अभी कोई शिकायत पत्र नहीं मिला है। (संवाद)

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जलालपुर। क्षेत्र के कर्बला कासिमपुर बाजार में बुधवार दोपहर करीब 12 बजे दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर होने से दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए।