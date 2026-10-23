फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ambedkar Nagar News ›   Two youths injured in a road accident

Ambedkar Nagar News: सड़क हादसे में दो युवक घायल

Fri, 23 Oct 2026 10:30 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 10:30 PM IST
विज्ञापन
Two youths injured in a road accident
अंबेडकरनगर। जलालपुर क्षेत्र के कासिमपुर कर्बला बाजार में बृहस्पतिवार रात तेज रफ्तार पिकअप की टक्कर से दो बाइकें आपस में भिड़ गईं। हादसे में दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। जलालपुर-बसखारी मार्ग पर भैंस लादकर बसखारी की ओर से आ रही तेज रफ्तार पिकअप कासिमपुर कर्बला बाजार में एक बाइक से टकरा गई।
विज्ञापन

टक्कर लगने से बाइक अनियंत्रित हो गई और सामने से आ रही दूसरी बाइक से जा भिड़ी। हादसे में एंदलपुर निवासी अंकुर वर्मा और जलालपुर पश्चिमी क्षेत्र निवासी अयाज गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तत्काल उपचार के लिए सीएचसी पहुंचाया गया। इंस्पेक्टर अजय प्रताप सिंह यादव ने बताया कि तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed