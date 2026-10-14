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Ambedkar Nagar News: नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का तीसरा आरोपी गिरफ्तार

Wed, 14 Oct 2026 10:41 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 10:41 PM IST
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Third accused arrested for gang-rape of a minor.
केदारनगर। इब्राहिमपुर क्षेत्र में नाबालिग बालिका से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में करीब दो माह से फरार चल रहे तीसरे आरोपी आजाद आलम निवासी भारीडीहा घोसियाना को इब्राहिमपुर पुलिस ने मंगलवार रात बाराबंकी के एक अपार्टमेंट से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया। मामले में दो आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।
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पुलिस के अनुसार, बीते 12 अगस्त को इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित पिता ने तहरीर देकर बताया था कि आठ अगस्त को उनकी 15 वर्षीयबेटी को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर बालिका की तलाश शुरू की। अगले ही दिन, 13 अगस्त को पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों सलीम और बसीर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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किशोरी को ढूढ़ कर उसका मेडिकल परीक्षण व कोर्ट के समक्ष बयान दर्ज किए गए। बयान के आधार पर मामला सामूहिक दुष्कर्म से संबंधित पाया गया। इसके बाद पुलिस तीसरे आरोपी आजाद आलम की तलाश में जुटी थी। सीओ प्रदीप सिंह चंदेल ने बताया कि तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।
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