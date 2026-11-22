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पुलिस लाइन परिसर में आयोजित मॉक ड्रिल में एडीएम (वित्त एवं राजस्व) ज्योत्सना बंधु, जॉइंट मजिस्ट्रेट एवं एसडीएम अकबरपुर प्रतीक्षा सिंह तथा एएसपी (पश्चिमी) मौजूद रहे। अभ्यास के दौरान पुलिस लाइन सहित जिले के विभिन्न क्षेत्रों में ब्लैकआउट कर आपातकालीन परिस्थितियों का प्रदर्शन किया गया। नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने, आग लगने पर अग्निशमन उपकरणों की मदद से काबू पाने, घायलों को प्राथमिक उपचार देने और प्रभावित लोगों की सुरक्षित निकासी का अभ्यास कराया गया।अधिकारियों ने विभिन्न गतिविधियों का स्थलीय निरीक्षण कर विभागों के संसाधनों की उपलब्धता, आपसी समन्वय और त्वरित कार्रवाई की क्षमता का जायजा लिया। एडीएम ने कहा कि इस तरह की मॉक ड्रिल से आपात स्थिति में जन-धन की सुरक्षा और राहत-बचाव कार्यों की तैयारियों को परखने का अवसर मिलता है। अभ्यास में पुलिस, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन, स्वास्थ्य विभाग, आपदा मित्रों और स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया। अधीक्षण अभियंता विद्युत, आपदा विशेषज्ञ सूर्यभान समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। जलालपुर कोतवाली क्षेत्र में भी मॉक ड्रिल आयोजित कर सुरक्षा और बचाव व्यवस्था का अभ्यास किया गया।एनटीपीसी टांडा में भी ब्लैकआउटविद्युतनगर स्थित एनटीपीसी टांडा परिसर में भी रविवार शाम छह बजे हवाई हमले की चेतावनी पर ब्लैकआउट मॉक ड्रिल आयोजित की गई। सायरन बजते ही निर्धारित प्रक्रिया के तहत ब्लैकआउट किया गया। प्रशासनिक भवन और प्लांट क्षेत्र में दो स्थानों पर आग लगने की काल्पनिक स्थिति बनाकर बचाव एवं अग्निशमन का अभ्यास किया गया। सीआईएसएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। वहीं, एक व्यक्ति के घायल होने की स्थिति दर्शाकर उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम ने प्राथमिक उपचार और आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था का अभ्यास किया। परियोजना प्रमुख राजीव कुमार सिन्हा ने कहा कि ऐसे अभ्यास आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय मजबूत करने में सहायक होते हैं। इसमें जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, सीआईएसएफ और एनटीपीसी के कर्मचारियों ने भाग लिया।