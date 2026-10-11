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Ambedkar Nagar News: बिजली चोरी में फंसाने की धमकी देकर 15 हजार ठगे

Sun, 11 Oct 2026 10:35 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 10:35 PM IST
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Swindled 15,000 by threatening to implicate the victim in electricity theft.
जलालपुर (अंबेडकरनगर)। क्षेत्र में बिजली चोरी के मुकदमे में फंसाने का डर दिखाकर साइबर ठगी का मामला सामने आया है। मालीपुर के हुसैना बैरागल निवासी पंकज के पिता के खिलाफ 9 अक्तूबर को विजिलेंस टीम ने बिजली चोरी की प्राथमिकी दर्ज की थी। 11 अक्तूबर को उनके पिता के मोबाइल पर एक फोन आया।
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फोन करने वाले ने खुद को विजिलेंस थाने का प्रभारी बताया। उसने 15 हजार रुपये देने पर चोरी का केस समाप्त करने की बात कही। पंकज ने ऑनलाइन माध्यम से 15 हजार रुपये उस नंबर पर ट्रांसफर कर दिए। बाद में, बिजली विभाग के कर्मचारियों से संपर्क करने पर उन्हें ठगी का एहसास हुआ। सीओ अनूप सिंह ने बताया कि तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जाएगी। (संवाद)
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