Ambedkar Nagar News: आज पूल में दम दिखाएंगे प्रदेश के तैराक

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जिला तैराकी संघ के सचिव मृत्युंजय सिंह ने बताया कि मुकाबले सुबह 10 बजे से शुरू होंगे। मुख्य अतिथि डीएम ईशा प्रिया प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगी। तैराकी संघ के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व राजा जय प्रताप सिंह और जिलाध्यक्ष व पूर्व सांसद रितेश पांडेय भी मौजूद रहेंगे। पहले दिन पुरुष और महिला वर्ग में 800 मीटर फ्रीस्टाइल, 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक, 50 मीटर फ्रीस्टाइल, 200 मीटर व्यक्तिगत मेडले, 400 मीटर फ्रीस्टाइल, 50 मीटर बैकस्ट्रोक, 200 मीटर बटरफ्लाई, 100 मीटर फ्रीस्टाइल, 200 मीटर बैकस्ट्रोक, 50 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक और 100 मीटर व्यक्तिगत मेडले की स्पर्धाएं होंगी।सभी मुकाबले टाइम ट्रायल के आधार पर कराए जाएंगे, जिसमें खिलाड़ियों का समय दर्ज किया जाएगा। एकलव्य स्टेडियम के तरणताल में 10 लेन हैं। इसकी लंबाई 25 मीटर और गहराई आठ फीट है। जिला क्रीड़ा अधिकारी डॉ. मंजूर आलम अंसारी ने बताया कि प्रतियोगिता से पहले पूल की सफाई कराकर पानी की व्यवस्था दुरुस्त की गई है। पर्याप्त लेन होने से मुकाबलों के संचालन में सुविधा मिलेगी।अहमदाबाद की राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए होगा चयनप्रतियोगिता में खिलाड़ियों की टाइमिंग के आधार पर उत्तर प्रदेश की सीनियर महिला और पुरुष टीम का चयन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश तैराकी संघ के चयनकर्ता और निर्णायक प्रदर्शन का आकलन करेंगे। जीवनरक्षक सहित करीब 20 सदस्यीय दल आयोजन में मौजूद रहेगा। चयनित तैराक 25 से 28 अक्तूबर तक अहमदाबाद में होने वाली सीनियर राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे।