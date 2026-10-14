Ambedkar Nagar News: प्रदेश स्तरीय सीनियर बालक फुटबॉल के चयन ट्रायल आज

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यह परीक्षण डाभासेमर स्थित डॉ. भीमराव आंबेडकर अंतरराष्ट्रीय क्रीड़ा संकुल में होगा। अयोध्या में सफल रहने वाले खिलाड़ियों को प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में मौका मिलेगा। यह प्रतियोगिता 23 से 30 अक्तूबर तक वाराणसी में आयोजित होगी। जिला क्रीड़ा अधिकारी मंजूर आलम अंसारी ने यह जानकारी दी। इच्छुक खिलाड़ी आधार कार्ड की छायाप्रति के साथ एकलव्य स्टेडियम पहुंच सकते हैं। इससे खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा प्रदेश स्तर पर दिखाने का अवसर मिलेगा। (संवाद)

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अंबेडकरनगर। प्रदेश स्तरीय सीनियर बालक फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए जिले में चयन परीक्षण बृहस्पतिवार को होगा। यह परीक्षण एकलव्य स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। इसमें प्रदर्शन के आधार पर खिलाड़ियों का चयन अगले चरण के लिए होगा। चयनित खिलाड़ी शुक्रवार को अयोध्या में परीक्षण देंगे।