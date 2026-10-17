Ambedkar Nagar News: चार खेलों के प्रदेश स्तरीय चयन ट्रायल 22 से

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जूनियर बालक बास्केटबॉल, सीनियर महिला हैंडबॉल 23 अक्तूबर और सब जूनियर बालिका कबड्डी का ट्रायल 27 अक्तूबर को होगा। चयनित खिलाड़ियों के मंडलीय ट्रायल अयोध्या के डॉ. भीमराव आंबेडकर अंतरराष्ट्रीय क्रीड़ा संकुल डाभासेमर में होंगे। मंडलीय वॉलीबॉल ट्रायल 23 अक्तूबर, बास्केटबॉल व हैंडबॉल 24 अक्तूबर और कबड्डी 28 अक्तूबर को दोपहर दो बजे से होगा।प्रदेश स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता 28 से 31 अक्तूबर तक बस्ती में होगी। जूनियर बालक बास्केटबॉल अलीगढ़ और सीनियर महिला हैंडबॉल झांसी में इसी अवधि में होगी। सब जूनियर बालिका कबड्डी प्रतियोगिता 29 से 31 अक्तूबर तक रायबरेली में होगी। (संवाद)