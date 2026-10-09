Ambedkar Nagar News: नवंबर में बहन की शादी, घर पहुंचा भाई का शव

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खुजौली निवासी जगदीश के इकलौते बेटे गौतम करीब एक दशक से राजेसुल्तानपुर के पदुमपुर में किन्नर संध्या के साथ रहते थे। वह महीने में दो-तीन बार घर आते-जाते थे। संध्या के मुताबिक, बृहस्पतिवार दोपहर गौतम आजमगढ़ जाने की बात कहकर कमरे से निकले थे। शाम करीब सात बजे फोन पर उन्होंने दोस्तों के साथ होने और कुछ देर में निकलने की बात कही थी।रात करीब नौ बजे पदुमपुर-कम्हरिया मुख्य मार्ग पर खरुवईया गांव के निकट एक ट्रेलर की टक्कर से गौतम की स्कूटी अनियंत्रित हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हेलमेट नहीं पहने गौतम उछलकर ट्रेलर के नीचे आ गए और पहिये से कुचलने के कारण मौके पर ही उनकी मौत हो गई।गौतम के पिता जगदीश राजगीर हैं। बेटे की मौत से मां उर्मिला देवी का रो-रोकर बुरा हाल है। चार बहनों में माया और महिमा की शादी हो चुकी है। तीसरे नंबर की बहन मंजू की शादी नवंबर में तय है, जबकि छोटी बहन संजू (18) इंटर की छात्रा है। सीओ जितेंद्र सिंह ने बताया कि ट्रेलर की पहचान के लिए क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।