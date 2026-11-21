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वित्तीय वर्ष 2026-27 में पहली किस्त के रूप में सात करोड़ 46 लाख सात हजार रुपये जारी कर दिए गए हैं। मार्ग के चौड़ीकरण से सिवरानाली, सस्पना, जाफरगंज, सैदापुर सहित आसपास के गांवों के लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। किसानों को उपज मंडियों तक पहुंचाने और व्यापारियों को माल ढुलाई में सहूलियत होगी। विद्यार्थियों और आम लोगों के लिए बाजार, स्कूल व अस्पताल तक पहुंचना भी आसान होगा। इस सड़क का औद्योगिक महत्व भी है। इससे बेवाना औद्योगिक कॉरिडोर की कनेक्टिविटी मजबूत होगी।औद्योगिक इकाइयों तक कच्चा माल पहुंचाने और तैयार उत्पादों के परिवहन में आसानी होगी। इससे निवेश और स्थानीय स्तर पर रोजगार की संभावनाओं को बढ़ावा मिल सकता है। परियोजना की स्वीकृति पर एमएलसी डॉ. हरिओम पांडेय ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह मार्ग ग्रामीण आवागमन और औद्योगिक विकास, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। सैदापुर निवासी अहमद रजा, सिवरानाली निवासी निखिल तिवारी सहित अन्य स्थानीय लोगों ने भी खुशी जताई।