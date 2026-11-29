विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मुख्य अतिथि एमएलसी डॉ. हरिओम पांडेय ने कहा कि बच्चों में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। जरूरत उन्हें उचित मंच और अवसर देने की है। डीएम ईशा प्रिया ने कहा कि शिक्षा के साथ खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियां भी बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए जरूरी हैं। कार्यक्रम में परिषदीय विद्यालय थर्मल प्रोजेक्ट के बच्चों ने सरस्वती वंदना और स्वागत गीत प्रस्तुत किया। बीएसए डॉ. पूनम मिश्रा ने अतिथियों का स्वागत करते हुए जिले की उपलब्धियां गिनाईं।प्राथमिक स्तर की लंबी कूद में जहांगीरगंज के आलोक प्रथम, बसखारी के अहम द्वितीय और भीटी के शिवा सैनी तृतीय रहे। बालक कबड्डी में जहांगीरगंज की टीम विजेता और भियांव की टीम उपविजेता रही। 400 मीटर बालिका दौड़ में जलालपुर की जोया बानो ने पहला, कटेहरी की परिधि ने दूसरा और जहांगीरगंज की शबनम ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। बालक वर्ग में भीटी के शिवा प्रथम, जहांगीरगंज के जैस द्वितीय और भियांव के अर्पित तृतीय रहे।200 मीटर बालिका दौड़ में भियांव की सोनी, भीटी की अनु और रामनगर की वैष्णवी ने क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। बालक वर्ग में बसखारी के अहम प्रथम, जहांगीरगंज के अंश द्वितीय और अकबरपुर के शिवम तृतीय रहे। 100 मीटर बालिका दौड़ में भियांव की श्रेया प्रथम, भीटी की अनु द्वितीय और कटेहरी की समृद्धि तृतीय रहीं।बालक वर्ग में जहांगीरगंज के अंकित, भीटी के शिवा और बसखारी के अहम ने क्रमशः पहले तीन स्थान हासिल किए। 50 मीटर बालिका दौड़ में भियांव की सोनी प्रथम, कटेहरी की समृद्धि द्वितीय और जहांगीरगंज की शबनम तृतीय रहीं। बालक वर्ग में बसखारी के अहम ने पहला, जहांगीरगंज के अंकित ने दूसरा और भियांव के शुभम मिश्रा ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।उच्च प्राथमिक स्तर पर भी खिलाड़ियों ने दिखाया दमउच्च प्राथमिक स्तर की बालिका कबड्डी में भियांव की टीम विजेता और अकबरपुर की टीम उपविजेता रही। 600 मीटर बालिका दौड़ में भियांव की सानिया प्रथम, जहांगीरगंज की अनीता द्वितीय और अनामिका तृतीय रहीं। बालक वर्ग में भियांव के अमन ने पहला, जहांगीरगंज के शिवांश ने दूसरा और अकबरपुर के प्रशांत ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।100 मीटर बालिका दौड़ में जलालपुर की आर्या प्रथम, बसखारी की सिद्धि द्वितीय और कटेहरी की कामिनी तृतीय रहीं। बालक वर्ग में कटेहरी के सिराज अली ने पहला, जहांगीरगंज के शिवांश ने दूसरा और सिद्धांत ने तीसरा स्थान हासिल किया।400 मीटर बालिका दौड़ में बसखारी की खुशी देवी प्रथम, भियांव की आर्या द्वितीय और अकबरपुर की सूची तृतीय रहीं। बालक वर्ग में कटेहरी के सिराज अली ने पहला, जहांगीरगंज के शिवांश ने दूसरा और भियांव के उत्कर्ष ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। व्यायाम एवं विशेष प्रदर्शन में बालक-बालिकाओं ने समूह में प्रस्तुतियां दीं। इस स्पर्धा में स्थान निर्धारित नहीं किए गए।