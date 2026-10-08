Ambedkar Nagar News: एएनएम तबादला प्रकरण में वरिष्ठ सहायक हटाए गए

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एएनएम तबादले में कथित अनियमितता को लेकर ‘अमर उजाला’ ने बृहस्पतिवार के अंक में ‘एएनएम की तैनाती में खेल, डीएम ने लौटाई सूची’ शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। इसके बाद सीएमओ कार्यालय में दिनभर हलचल रही। बीते माह जारी एएनएम की तबादला सूची को लेकर आरोप लगे थे कि कुछ कर्मचारियों को कथित सेटिंग-गेटिंग के आधार पर मनमाफिक स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर तैनाती दी गई। सूची अनुमोदन के लिए डीएम के पास पहुंची तो उन्होंने इसे वापस कर खाली पदों वाले स्वास्थ्य केंद्रों को वरीयता के आधार पर भरने के निर्देश दिए।बताया गया कि पहले तैयार सूची में इस व्यवस्था को प्राथमिकता नहीं दी गई थी। डीएम के निर्देश के बाद विभाग ने नई सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी बीच सीएमओ कार्यालय के वरिष्ठ सहायक को हटाए जाने से विभागीय कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। नए सीएमओ के कार्यभार संभालने के बाद अब तक तीन स्टेनो बदले जा चुके हैं।पहले भी लगे थे धन उगाही के आरोपसीएमओ कार्यालय में तैनात रहे संतोष कुमार शर्मा पर पिछले माह धन उगाही और पंजीकरण के नाम पर रुपये मांगने के आरोप लगे थे। इससे संबंधित कथित चैट का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। हालांकि, उस समय सीएमओ डॉ. प्रमोद कुमार ने आरोपों को खारिज करते हुए वायरल सामग्री को एआई जेनरेटेड बताया था। अब एएनएम तबादला प्रकरण के बाद वरिष्ठ सहायक को हटाए जाने से मामला फिर चर्चा में है।नए कर्मचारी को दी गई जिम्मेदारीस्टेनो के कार्य संपादन में मिली कमियों और शिकायतों के बाद उन्हें हटाया गया है। नए कर्मचारी को जिम्मेदारी दी गई है। एएनएम की सूची नए तरीके से तैयार की गई है। इसके अलावा पीसीपीएनडीटी के नोडल अधिकारी में भी बदलाव किया गया है। - डॉ. प्रमोद कुमार, सीएमओ