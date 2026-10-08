फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ambedkar Nagar News ›   Senior Assistant removed in ANM transfer case.

Ambedkar Nagar News: एएनएम तबादला प्रकरण में वरिष्ठ सहायक हटाए गए

Thu, 08 Oct 2026 10:26 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 10:26 PM IST
विज्ञापन
Senior Assistant removed in ANM transfer case.
अंबेडकरनगर। सीएमओ कार्यालय से जारी एएनएम की तबादला सूची में खामियां सामने आने के बाद जिलाधिकारी ईशा प्रिया के सख्त रुख का असर अब विभागीय स्तर पर दिखाई देने लगा है। सीएमओ कार्यालय में तैनात वरिष्ठ सहायक संतोष कुमार शर्मा को हटाकर उनकी मूल तैनाती स्थल सीएचसी कटेहरी भेज दिया गया है। उनकी जगह संजीव कुमार राय को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, पीसीपीएनडीटी के नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी डिप्टी सीएमओ डॉ. मनोज कुमार सिंह को सौंपी गई है।
विज्ञापन

एएनएम तबादले में कथित अनियमितता को लेकर ‘अमर उजाला’ ने बृहस्पतिवार के अंक में ‘एएनएम की तैनाती में खेल, डीएम ने लौटाई सूची’ शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। इसके बाद सीएमओ कार्यालय में दिनभर हलचल रही। बीते माह जारी एएनएम की तबादला सूची को लेकर आरोप लगे थे कि कुछ कर्मचारियों को कथित सेटिंग-गेटिंग के आधार पर मनमाफिक स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर तैनाती दी गई। सूची अनुमोदन के लिए डीएम के पास पहुंची तो उन्होंने इसे वापस कर खाली पदों वाले स्वास्थ्य केंद्रों को वरीयता के आधार पर भरने के निर्देश दिए।
विज्ञापन

बताया गया कि पहले तैयार सूची में इस व्यवस्था को प्राथमिकता नहीं दी गई थी। डीएम के निर्देश के बाद विभाग ने नई सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी बीच सीएमओ कार्यालय के वरिष्ठ सहायक को हटाए जाने से विभागीय कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। नए सीएमओ के कार्यभार संभालने के बाद अब तक तीन स्टेनो बदले जा चुके हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

पहले भी लगे थे धन उगाही के आरोप
सीएमओ कार्यालय में तैनात रहे संतोष कुमार शर्मा पर पिछले माह धन उगाही और पंजीकरण के नाम पर रुपये मांगने के आरोप लगे थे। इससे संबंधित कथित चैट का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। हालांकि, उस समय सीएमओ डॉ. प्रमोद कुमार ने आरोपों को खारिज करते हुए वायरल सामग्री को एआई जेनरेटेड बताया था। अब एएनएम तबादला प्रकरण के बाद वरिष्ठ सहायक को हटाए जाने से मामला फिर चर्चा में है।

नए कर्मचारी को दी गई जिम्मेदारी
स्टेनो के कार्य संपादन में मिली कमियों और शिकायतों के बाद उन्हें हटाया गया है। नए कर्मचारी को जिम्मेदारी दी गई है। एएनएम की सूची नए तरीके से तैयार की गई है। इसके अलावा पीसीपीएनडीटी के नोडल अधिकारी में भी बदलाव किया गया है। - डॉ. प्रमोद कुमार, सीएमओ
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed