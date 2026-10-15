Ambedkar Nagar News: महिला की हत्या का आरोपी राजेश अयोध्या से गिरफ्तार
लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 10:58 PM IST
Updated Thu, 15 Oct 2026 10:58 PM IST
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भीटी। बनखोदवा गांव में महिला की हत्या के मामले में फरार चल रहे तीसरे आरोपी राजेश निषाद को भीटी पुलिस ने बृहस्पतिवार को अयोध्या से गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में उसकी पत्नी नीता और बेटा अजय निषाद पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं। पुलिस ने राजेश को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। उधर, आरोपी के घर के बाहर खड़ी कार में आग लगाने के मामले की भी पुलिस जांच कर रही है।
पुलिस के अनुसार, बीते 12 अक्तूबर को बनखोदवा गांव में पड़ोसी अजय निषाद ने दीवार फांदकर घर में घुसने के बाद महिला की हत्या कर दी थी। बताया जाता है कि अजय अपने पिता राजेश और महिला के बीच कथित अवैध संबंधों से नाराज था। मामले में मृतका के पिता की तहरीर पर अजय, उसके पिता राजेश कुमार निषाद और मां नीता के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोप है कि तीनों की हत्या की साजिश और वारदात में संलिप्तता थी। साथ ही मृतका के पति रामयश और उसके दोनों बच्चों को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी।
घटना के बाद पुलिस ने अजय और उसकी मां नीता को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि राजेश फरार चल रहा था। प्रभारी निरीक्षक कृष्णबली सिंह की टीम ने बृहस्पतिवार को उसे अयोध्या से गिरफ्तार कर लिया।
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राजेश के घर के बाहर खड़ी कार में आग लगाने के मामले में पुलिस छानबीन कर रही है। पूछताछ में राजेश ने कार जलाने से इन्कार किया है। सीओ लक्ष्मीकांत मिश्रा ने बताया कि हत्या के मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब कार जलाने वाले व्यक्ति की तलाश की जा रही है।
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पुलिस के अनुसार, बीते 12 अक्तूबर को बनखोदवा गांव में पड़ोसी अजय निषाद ने दीवार फांदकर घर में घुसने के बाद महिला की हत्या कर दी थी। बताया जाता है कि अजय अपने पिता राजेश और महिला के बीच कथित अवैध संबंधों से नाराज था। मामले में मृतका के पिता की तहरीर पर अजय, उसके पिता राजेश कुमार निषाद और मां नीता के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोप है कि तीनों की हत्या की साजिश और वारदात में संलिप्तता थी। साथ ही मृतका के पति रामयश और उसके दोनों बच्चों को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी।
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घटना के बाद पुलिस ने अजय और उसकी मां नीता को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि राजेश फरार चल रहा था। प्रभारी निरीक्षक कृष्णबली सिंह की टीम ने बृहस्पतिवार को उसे अयोध्या से गिरफ्तार कर लिया।
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राजेश के घर के बाहर खड़ी कार में आग लगाने के मामले में पुलिस छानबीन कर रही है। पूछताछ में राजेश ने कार जलाने से इन्कार किया है। सीओ लक्ष्मीकांत मिश्रा ने बताया कि हत्या के मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब कार जलाने वाले व्यक्ति की तलाश की जा रही है।